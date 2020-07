Pokémon GO: Leak zeigt Forschung zum GO Fest, mehr zu Crypto-Mewtu

Im neuen Datamining wurden Infos rund um das GO Fest 2020 in Pokémon GO gefunden. Dabei sieht man erste Aufgaben der Spezialforschung sowie weitere Hinweise zu Crypto-Mewtu.

Was zeigt das Datamining? Das Team der Pokeminers durchsucht häufig neue Updates und den Code von Pokémon GO nach Änderungen, die für die Spieler bevorstehen. Das neuste Datamining zeigt vor allem Inhalte zum anstehenden GO Fest und dem geheimnisvollen Crypto-Mewtu.

Was wurde gefunden?

Wir zeigen euch hier eine Auswahl der neuen Funde, die die PokeMiners erbeuteten. Das vollständige Datamining auf Englisch findet ihr hier auf reddit.

Kleidung: Für die bereits gefundenen Kleidungsstücke fand man jetzt Namen im Code.

Pikachu Visor

GO Fest 2020 Tee

Victini Tee

GO Fest 2020 Tee

Dazu kommen weitere Texte und Übersetzungen für da GO-Fest und die Challenge-Übersicht. Bei dieser Übersicht erfahrt ihr die Punktestände der verschiedenen Teams bei globalen Challenges.

Quests für das Challenge Hub sind unter anderem das Benutzen verschiedener Beeren, das Werfen von großartigen oder fabelhaften Curvebällen, das Fangen bestimmter Pokémon-Typen wie Feuer, Wasser oder Pflanze oder auch die Teilnahme an Raids.

Habt ihr während der Aufgaben keine Raids in der Nähe, könnt ihr jetzt ganz bequem von Freunden aus aller Welt zum Raiden in Pokémon GO eingeladen werden.

Spezialforschung und Crypto-Mewtu – Spoiler!

Achtung, Spoiler: Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, wie die Spezialforschung zum GO Fest 2020 aussehen wird, dann solltet ihr ab dieser Stelle nicht weiterlesen. Werft stattdessen einen Blick auf unseren Guide für den Community Day mit Nebulak oder erfahrt hier 5 Gründe, warum das GO Fest 2020 von Zuhause sogar noch besser sein könnte.

Nachfolgend geht es mit den Leaks zum GO Fest weiter.

Die Spezialforschung zum GO Fest: Während des GO Fests werdet ihr Team GO Rocket bei einer Spezialforschung begegnen.

Die Forschung nennt sich GO Fest 2020: Rocket Straight to Victory und kommt mit 6 Stufen ins Spiel.

Bei den Belohnungen geht es wohl legendär zu. In den Texten steht:

„Die Teamleiter und ich haben Mitglieder von Team GO Rocket mit ihrem Ballon entdeckt. Uns ist aufgefallen, dass die ‚Team GO Rocket‘-Anführer Pokémon von Typ Flug benutzen.“

„Aus Quellen höre ich, dass sie möglicherweise legendäre Pokémon fingen und sie in Crypto-Pokémon verwandelten.“

„Candela, Blanche und Spark kümmern sich von hier um die Anführer von Team GO Rocket, während du dich darauf vorbereitest, ihrem Boss zu begegnen. Es ist besonders interessant, zu sehen, dass die Anführer von Team GO Rocket diese legendären Crypto-Pokémon kommandieren, die eigentlich für den Boss selbst reserviert sind.“

Crypto-Mewtu: Vor wenigen Tagen fand man beim Dataminig der Pokeminers bereits die Crypto-Form von Mewtu und dessen erlöste Form. Das waren die ersten Hinweise auf diese Spezies. Es scheint, dass das Pokémon beim GO Fest 2020 seinen großen Auftritt haben wird.

Im Text der Spezialforschung heißt es: „[Spielername], du hast es geschafft. Du hast Giovanni besiegt und er scheint sich zurückzuziehen. Wer hätte gedacht, dass er sogar Mewtu in ein Crypto-Pokémon verwandeln kann?“

Es sieht ganz danach aus, als würde das GO Fest 2020 richtig spektakulär werden.

Gerade läuft in Pokémon GO das große Sommer-Event mit neuen Raid-Bossen, Quests, Shinys und mehr. Da könnt ihr euch noch richtig austoben, bevor am kommenden Wochenende das GO Fest 2020 mit all seinen Boni, Spawns und Abenteuern an den Start geht.