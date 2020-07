In Pokémon GO gibt es nun erste Hinweise auf Crypto-Mewtu. Wir zeigen euch, was gefunden wurde und wie stark diese Form werden könnte.

Das zeigen nun Dataminer: Die PokéMiners zeigen den neuen Fund. So wurde die Crypto-Version und die erlöste Version von Mewtu gefunden. Dabei sieht es ganz normal aus und hat einfach nur die veränderten Augen.

Weitere Infos gibt es nicht. Man weiß also noch nicht, ob und wann Crypto-Mewtu ins Spiel kommt. Eins ist aber sicher: Mewtu in der Crypto-Version könnte verdammt mächtig werden!

Crypto-Mewtu in Pokémon GO – Das bedeutet es

Wie könnte Crypto-Mewtu ins Spiel kommen? Bislang kamen legendäre Cryptos immer über Giovanni ins Spiel. Der Rocket-Chef kämpfte dann immer mit einem Legendären zum Schluss der Begegnung, welches wir dann fangen konnten. In diesem Monat ist es übrigens Crypto-Suicune.

So könnte man beim nächsten Mal durchaus mit Mewtu rechnen. Immerhin gab es jetzt schon die 3 legendären Vögel aus Gen 1 und die 3 legendären Hunde aus Gen 2. Nun müsste etwas Neues kommen – Mewtu würde passen.

Das wird besonders an Crypto-Mewtu: Die Crypto-Versionen der Pokémon sind immer etwas stärker im Angriff. Seit einer Änderung im März 2020 wurde der Angriff um 1,2 verstärkt und die Verteidigung auf 0,83 gesenkt. Damit sind Crypto-Pokémon nicht mehr so standhaft im Kampf, aber verursachen mehr Schaden.

Bezieht man das auf Mewtu, dann könnten wir hier einen neuen Top-Angreifer bekommen. Wenn Crypto-Mewtu alle gängigen Attacken vom normalen Mewtu beherrscht, dann dürfte es nochmal etwas stärker werden als das normale Mewtu.

Das legendäre Pokémon ist ohnehin schon ein Top-Angreifer und hat einen Angriffswert von 300. Wir könnten hier also ein neuen, besten Allrounder im Spiel bekommen. Es wird definitiv eines der Pokémon, die den meisten Schaden in Pokémon GO verteilen.

Mewtu dürfte in der Crypto-Form nochmal stärker werden.

Das müsst ihr bedenken: Hierbei handelt es sich um einen Leak. Es ist zwar durchaus plausibel, dass Crypto-Mewtu schon bald ins Spiel kommt, doch erstmal sollte man noch mit einer Portion Skepsis die Situation betrachten. Es ist nicht garantiert, dass dieser Fund „so“ im Spiel eingebaut wird.

Neu hingegen ist ein Feature bei den Raids. Dort könnt ihr nun endlich in die Lobby gehen, ohne einen Pass zu verwenden.