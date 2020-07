Das große Sommer-Event in Pokémon GO läuft. Wir zeigen euch die neuen Raid-Bosse, Shinys und Quests, denen ihr jetzt im Spiel begegnet.

Was ist los in Pokémon GO? Heute, am 17. Juli, fiel der Startschuss zum großen Sommer-Event. Dabei startete eine befristete Forschung und einige Boni gingen an den Start.

Das Event läuft noch bis zum 22. Juli um 22:00 Uhr Ortszeit. Bis dahin könnt ihr das große Sommer-Event noch ordentlich ausnutzen.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, was sich im Spiel nun alles für euch veränderte. Auf den Arenen warten neue Bosse, die Quests rotierten und in der Wildnis gibt es spannende Pokémon zu fangen.

Neue Raid-Bosse beim Sommer-Fest

Welche Bosse sind neu? Auf den Arenen bei euch in der Umgebung werdet ihr einige Unterschiede festgestellt haben. In der folgenden Tabelle findet ihr alle Raidbosse, die aktuell im Spiel sind.

Schwierigkeit Raid Bosse Stufe 1 – Pinkes Ei – Wingull*

– Lilminip

– Bummelz*

– Praktibalk*

– Wailmer* Stufe 2 – Pinkes Ei – Sandamer

– Magmar*

– Hippopotas*

– Alola Kokowei*

– Roselia* Stufe 3 – Gelbes Ei – Papungha

– Krebutack

– Tangela

– Alola Raichu Stufe 4 – Gelbes Ei – Absol*

– Relaxo

– Alola Knogga* Stufe 5 – Schwarzes Ei – Kyurem Bosse, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch in ihrer Shiny-Form antreffen

Habt ihr Probleme mit dem Kampf gegen Kyurem? Unser Konter-Guide zu Kyurem zeigt euch die besten Angreifer. Und wenn ihr dann alles richtig macht, könnt ihr den legendären Boss sogar zu zwei besiegen.

Shinys und neue Spezies – Was ist neu im Juli?

Neue Shinys: In der Wildnis könnt ihr jetzt mit Glück Shiny Knofensa begegnen. Niantic kündigte dieses schillernde Pokémon der Typen Pflanze und Gift vor Wochen an und erste Trainer konnten es bereits seit dem 17. Juli fangen.

Fangt ihr ein Shiny Knofensa und entwickelt dieses zu Ultrigaria oder Sarzenia weiter, werden diese Weiterentwicklungen auch Shiny. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Shiny-Familie.

Neue Spezies: Das Pokémon Lilminip ist vom Typ Pflanze und gehört zur 5. Generation. Es ist die erste Entwicklungsstufe von Dressella. Ihr findet es jetzt erstmals im Spiel.

Neue Forschungen zum Sommer-Event

Welche neuen Forschungen gibt es? An den Stops könnt ihr beim Drehen der Fotoscheiben jetzt spezielle neue Aufgaben erhalten, die zum Sommer-Event passen. Neben anderen Quests bekommt ihr nun auch die folgenden Aufgaben:

Fange 3 Pokémon von Typ Pflanze Belohnung: Begegnung mit Knofensa

Fange 6 Pokémon von Typ Pflanze Belohnung: Begegnung mit Lilminip

Fange 3 Pokémon von Typ Wasser Belohnung: Begegnung mit Muschas

Fange 6 Pokémon von Typ Wasser Belohnung: Begegnung mit Perlu

Gib deinem Kumpel einen Snack Belohnung: Begegnung mit Bummelz

Spiele mit deinem Kumpel Belohnung: 500x Sternenstaub



Bedenkt, dass diese Liste noch weiter aktualisiert wird, falls weitere Quests oder Begegnungen mit Pokémon bestätigt werden.

Mit den Kumpel-Aufgaben passen die neuen Forschungen ideal zur neuen, begrenzten Forschung „Freundschafts-Herausforderung“. Denn die dreht sich um das Senden von Geschenken und das Steigern der Freundschaft mit eurem Kumpel. Alle Quests und Belohnungen der Freundschafts-Herausforderung in Pokémon GO findet ihr hier.