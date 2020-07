In Pokémon GO startet morgen, am 17. Juli das große Sommer-Event und passend dazu die Freundschafts-Herausforderung. Wir zeigen euch auf welche Boni ihr euch freuen könnt.

Wann läuft das Event? Los geht es morgen früh um 8:00 Uhr Ortszeit und endet am 22. Juli um 22:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also wieder nicht mal eine Woche Zeit, um die Boni auszunutzen.

Das Event bringt den 3. Teil der Herausforderungen zum GO Fest und zudem neue Shinys, Pokémon und Event-Pikachu.

Alles, was ihr zum Sommer-Event wissen müsst

Das sind die Boni: Im Event dreht sich alles um den Sommer! Wir geben euch die Übersicht:

Sommerliche Pokémon erscheinen in der Wildnis, in Raids und in Eiern

Shiny Knofensa kommt ins Spiel

Lilminip erscheint erstmalig in Pokémon GO

Ein Pikachu, was „sich bestens auf den Sommer vorbereitet hat“, erscheint in der Wildnis

Schnappschüsse bringen euch besondere Begegnungen

Wie sieht Shiny Knofensa aus? Das Pokémon erkennt ihr recht gut. Es ist komplett gelb. Seine sonst grünen Blätter haben also die Farbe geändert. Wir zeigen euch hier ein Bild der ganzen Shiny-Familie:

Was ist Lilminip? Das Pokémon ist von Typ Pflanze und entwickelt sich zu Dressella. Die Entwicklung spielt allerdings keine große Rolle in der Meta von Pokémon GO. Es ist also vor allem ein neuer Eintrag im PokéDex.

Lilminip und seine Entwicklung Dressella.

Was könnte für ein Pikachu erscheinen? Ein Bild dazu gibt es noch nicht. Es könnte sich aber durchaus um das Pikachu mit Sommerhut (siehe Titelbild) handeln, was bereits 2018 im Spiel war. Im Sommer 2019 tauchte es allerdings nicht auf. Es gehört daher auch zu den seltensten Shinys im Spiel.

Alle Infos zur Freundschafts-Herausforderung

Was ist das für eine Challenge? Sie ist die dritte und letzte Herausforderung auf dem Weg zum GO Fest. Wenn ihr, und genug weitere Spieler von eurem Team, die Challenge abschließt, könnt ihr Pokémon für das GO Fest freischalten. Dieses Mal gibt es:

Eine Million Spieler von Team Intuition (gelb) schließen die Challenge ab: Togetic erscheint auf dem GO Fest

Eine Million Spieler von Team Wagemut (rot) schließen die Challenge ab: Lichtel erscheint auf dem GO Fest

Eine Million Spieler von Team Weisheit (blau) schließen die Challenge ab: Dratini erscheint auf dem GO Fest

Was steckt in der Herausforderung? Sie wird wieder 3 Stufen lang sein und danach gibt es erneut eine Bonus-Stufe mit kniffligeren Aufgaben. Währenddessen begegnet ihr Alola-Raichu und Lilminip. Dazu gibt es noch ein Glücksei.

Während des Events könnt ihr auch von einem neuen Feature profitieren. So könnt ihr nun Freunde aus der Entfernung zu Raids einladen und diese zusammen absolvieren.