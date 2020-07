Pokémon GO: Freundschafts-Herausforderung – Alle Quests und Belohnungen

In Pokémon GO läuft jetzt die „Freundschafts-Herausforderung“ zum GO Fest 2020. Alle Aufgaben und Belohnungen sowie Tipps zeigen wir euch hier.

Was ist neu? Heute, am 17. Juli, startete Pokémon GO eine neue Herausforderung für alle Trainer. Ihr sollt beweisen, dass ihr in puncto „Freundschaft“ im Spiel einiges gelernt habt.

Die Herausforderung läuft über drei Kapitel mit jeweils drei Quests und einigen Belohnungen. Anschließend wartet noch eine freiwillige Elite-Herausforderung auf euch.

Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und Belohnungen, die ihr für das Erledigen der Freundschafts-Herausforderung erhaltet.

Diese Herausforderung ist Teil des Marathons zum GO Fest 2020. Schließen genug Trainer eines Teams die Aufgaben ab, dann erscheinen während des GO Fests 2020 besondere Pokémon. Für die Freundschafts-Herausforderung gibt es folgende Belohnungen fürs Fest:

Schließen eine Million Trainer von Team Intuition die Aufgaben ab, erscheint Togetic beim GO Fest 2020

Schließen eine Million Trainer von Team Weisheit die Aufgaben ab, erscheint Dratini beim GO Fest 2020

Schließen eine Million Trainer von Team Wagemut die Aufgaben ab, erscheint Lichtel beim GO Fest 2020

Wie lange läuft die Challenge? Von Freitag, den 17. Juli um 08:00 Uhr bis Mittwoch, den 22. Juli um 22:00 Uhr ist diese Herausforderung aktiv und kann von euch gelöst werden. Zeitgleich startete auch das große Sommer-Event in Pokémon GO.

Freundschafts-Herausforderung 1/3

Aufgabe Belohnung Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel 1x Himmihbeere Schicke ein Geschenk an einen Freund 100x Sternenstaub Spiele mit deinem Kumpel 1x Sananabeere

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 100 EP, 100 Sternenstaub und 10 PokéBälle.

Freundschafts-Herausforderung 2/3

Aufgabe Belohnung Schicke 5 Geschenke an Freunde 10x Sananabeere Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel 10x Himmihbeere Verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel 1x Sonderbonbon

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 300 EP, 300 Sternenstaub und eine Begegnung mit Alola-Raichu.

Freundschafts-Herausforderung 3/3

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel 10x Sananabeere Schicke 10 Geschenke an Freunde 10x Himmihbeere Verdiene 10 Herzen mit deinem Kumpel 1x Sonderbonbon

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 1 Sonderbonbon, 1 Glücks-Ei und eine Begegnung mit Lilminip.

Freundschafts-Herausforderung – Elite

Aufgabe Belohnung Nutze 30 Beeren, um Pokémon zu fangen 5x Nanabbeere Verschicke 30 Geschenke an Freunde 5x Himmihbeere Verdiene 30 Herzen mit deinem Kumpel 5x Sananabeere

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 500 EP, 500 Sternenstaub und 5 Himmihbeeren.

Mit Kumpel spielen und Freunde finden – So geht’s

Freunde finden: Ihr habt nicht genug Freunde auf eurer Freundesliste, um diese Herausforderung schnell zu meistern? Das ist kein Problem. Wir haben für euch einen Guide zusammengestellt, mit dem ihr überall Freunde findet. Haltet euch einfach an diese Hilfestellung und eure Freundesliste wird in wenigen Minuten gefüllt:

Pokémon GO – Freunde finden und Freundschaftscodes erhalten – So geht’s

Herzen mit dem Kumpel verdienen: Euer Kumpel-Pokémon ist der Begleiter, der euch auf dem Bildschirm neben eurem Porträt angezeigt wird.

Um mit dem Kumpel zu spielen, klickt ihr das kleine Bild an und wählt anschließend oben den grünen Button „spielen“. Mithilfe der AR-Technik erscheint euer Kumpel nun in eurer Umgebung. Wischt mit eurem Finger so lange auf dem Pokémon auf und ab, bis dieses sich freut. So spielt ihr mit eurem Pokémon und verdient gleichzeitig ein Herz.

Herzen verdient ihr auch durch das Verteilen von Snacks

Durch das Verteilen von Snacks verdient ihr außerdem Herzen mit eurem Kumpel. Wählt dazu wieder das kleine Bild eures Kumpels neben eurem Avatar-Porträt an. Wählt nun wieder den grünen Button „spielen“. Anschließend könnt ihr unten auf „schneller Snack“ drücken. Alternativ nutzt ihr wieder die AR-Kamera.

Werft dem Kumpel nun so lange Snacks zu, bis sich der angezeigte Balken füllt und ihr ein Herz verdient habt.

Mit euren Freunden könnt ihr jetzt auch zusammen in Pokémon GO raiden. Die Raid-Einladungen für Freunde sind da und werden von den Trainern positiv angenommen.