Pokémon GO: Ein winziger Fleck lässt Fans auf Mega-Glurak hoffen

In Pokémon GO freuen sich viele Spieler schon auf die neuen Mega-Entwicklungen. Ein Leak macht Fans nun Hoffnung, dass zumindest ein Mega-Monster sich bald blicken lässt.

Um diesen Fleck geht es: Vor einigen Tagen wurde das neue Update 0.181.0 von Dataminern durchsucht. Unter anderem förderten sie einen neuen Ladebildschirm zu Tage, der verschiedene Monster sowie Häuser und Gärten zeigte.

Zu sehen waren etwa die Monster Washakwil, Chaneira, Latias und Latios. Das Setting mit den Häusern erinnerte an die Bilder zum GO Fest. Und ganz hinten, über dem Dach des Hauses, erkennt man, wenn man genau hinschaut, eine kleine, blaue Flamme.

Versteckt sich Mega-Glurak X im Ladebildschirm?

Kommt Mega-Glurak bald?

Das vermuten Fans: Im Pokémon-GO-Subreddit vermuten einige Fans hinter der Flamme ein verstecktes Mega-Glurak X. Diese dunkel gefärbte Version von Glurak zeichnet sich durch eine blau brennende Flamme am Schwanzende aus – und genau die könnte es sein, die da hinter dem Dach hervorlugt (via reddit).

„[…]Da ist der Schwanz eines Mega-Glurak, glaube ich“, fand beispielsweise ein User (via reddit).

„Das hatte ich gar nicht erkannt. Aber es könnte wirklich Mega-Glurak X sein, das ist schwarz mit blauem Feuer“, fand ein anderer (via reddit).

So sah Mega-Glurak X in Pokémon X aus

Es gibt in Pokémon GO aber auch noch andere Dinge, zu denen die Form passen würde. Etwa die Flammen von Skelabra, das aber schon lange im Spiel ist – weswegen also verstecken?

Dass Pokémon GO neue Features im Hintergrund eines Bildes versteckt, kam zuletzt schonmal vor. So flog etwa der Rocket Ballon still und heimlich durch ein Bild zur Rampenlicht-Stunde mit Piepi.

So wurden die Mega-Entwicklungen für Pokémon GO angekündigt

Das sind Mega-Entwicklungen: Bereits im Juni gab Niantic bekannt, dass die Mega-Entwicklungen zu Pokémon GO kommen. Die gibt es seit der 6. Pokémon-Generation und geben den Pokémon, die eine Mega-Entwicklung beherrschen, ein neues Aussehen und neue Kräfte.

In welcher Form die Entwicklungen ins Spiel kommen, ist derweil noch unbekannt. Zuletzt gab es die Hoffnung, dass sie vielleicht zum GO Fest ins Spiel kommen würden – denn selbst bei allen bekannten Infos zum Event werden noch Überraschungen zum Fest erwartet. Der Ladebildschirm würde zumindest zum GO Fest passen.