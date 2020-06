Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Piepi und EP-Bonus

Heute Abend, am 23. Juni, startet eine Rampenlicht-Stunde mit Piepi in Pokémon GO. Da habt ihr eine gute Chance auf Shinys und verdient viel EP. Wir zeigen euch, was beim Event passiert.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dabei handelt es sich um ein wiederkehrendes Event in Pokémon GO. Das läuft dienstagabends und stellt ein bestimmtes Pokémon ins Rampenlicht. Das bedeutet, dass diese Spezies dann eine Stunde lang überall auf der Karte erscheint. Dazu aktivieren die Entwickler einen Bonus, der das Ereignis noch schmackhafter machen soll.

Am heutigen Dienstag dreht sich alles um das Fee-Pokémon Piepi. Eine Stunde lang trefft ihr es deutlich häufiger im Spiel. Und das lohnt sich vor allem für die, die noch Level 40 erreichen müssen oder Shinys sammeln.

Rampenlichtstunde im Juni mit Piepi

Wann ist Start? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde heute um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Eine Stunde ist das Event aktiv und endet dann um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Die nächste Rampenlicht-Stunde startet am 30. Juni mit doppelten Bonbons.

Welche Boni gibt es? Überall bei euch in der Nähe sollte es immer wieder zu Begegnungen mit Piepi kommen. Das Monster erscheint deutlich öfter als sonst und sollte auch häufiger als andere Spezies in der Wildnis zu finden sein.

Außerdem erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Wenn ihr also noch auf dem Weg zu Level 40 seid, schmeißt euch gleichzeitig noch ein Glücksei an, um vierfache EP für das Fangen von Pokémon zu erhalten.

Wir sprachen mit Niantic über die Level-Erhöhung in Pokémon GO, Shinys und mehr.

Kann man Shiny Piepi fangen? Ja. Wenn ihr Glück habt, kann euch während der Rampenlicht-Stunde auch die schillernde Form von Piepi über den Weg laufen. Diese ist seltener als die „normale“ Form und gerade bei Sammlern beliebt.

Optisch unterscheiden sich die beiden Formen deutlich an den Ohren. Das Shiny zeigt sich mit grünen Farben an den Ohren.

Was passiert nach diesem Event? Bis Mittwochabend um 22:00 Uhr Ortszeit läuft noch das Sonnenwende-Event. Dann gibt es eine kurze Pause und am Freitag startet schon das nächste Event, die Käferkrabbelei. Für euch gibt es dann wieder einige Shinys zu fangen und Boni abzugreifen.