In Pokémon GO staret morgen, am 19. Juni 2020, das große Event zur Sonnenwende. So gibt es tolle Boni und den Wechsel von regionalen Pokémon.

Wann startet das Sonnenwende-Event? Los geht es morgen, also am 19. Juni, um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Es endet dann am 24. Juni um 22:00 Uhr Ortszeit.

Ihr könnt also nicht mal eine Woche lang von den Boni profitieren. Das Sonnenwende-Event ist eines von zwei Events, welches noch im Juni laufen wird.

Alle Infos zum großen Sonnenwende-Event

Diese Boni gibt es: Das Event stellt die Sonne und den Mond in den Mittelpunkt. Deshalb gibt es vor allem Pokémon, die damit in Verbindung stehen:

Pokémon wie Piepi und Sonnenkern erscheinen in der Wildnis, Raids, Quests und in 5-km-Eiern – auch weitere Pokémon mit der Verbindung zur Sonne oder Mond gibt es dort

Shiny Piepi erscheint erstmalig in der Wildnis – bisher gab es das Shiny nur durch die Entwicklung von Pii

Doppelter Sternenstaub beim Fangen von Pokémon

Lunastein und Sonnfel wechseln während des Events die Regionen. Wir zeigen den genauen Zeitplan: Am Freitag, den 19. Juni um 8:00 Uhr bis Samstag, den 20. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) erscheint bei uns Lunastein vermehrt Von Sonntag, den 21. Juni um 12:00 Uhr bis Montag, den 22. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) gibt es Lunastein und Sonnfel in unserer Region Von Dienstag, den 23. Juni um 12:00 Uhr bis Mittwoch, den 24. Juni um 22:00 Uhr (Ortszeit) gibt es dann nur noch Sonnfel in Deutschland



Nach dem Event bleibt dann Sonnfel in Deutschland als regionales Pokémon. Ihr werdet also am 22. Juni das vorerst letzte Mal auf Lunastein treffen.

Lunastein und Sonnfel wechseln im Event die Regionen.

Was kann man über die Spawns sagen? Vor allem die Chance auf Lunastein und Sonnfel solltet ihr nutzen. Lunastein ist hierzulande außerhalb von Events recht selten und ihr könntet im Event auf erhöhte Spawns treffen.

Wenn ihr noch kein Shiny habt, dann solltet ihr vor allem Lunastein jagen, denn das wird danach erstmal nicht zu bekommen sein in Deutschland.

Ansonsten verrät das Thema „Sonne und Mond“ recht wenig über mögliche Spawns. Sonnkern und Piepi sind hier gute Beispiele, doch viel mehr Pokémon mit diesem Thema sind schwer zu finden.

Nutzt die Rampenlichtstunde: Am 23. Juni läuft die Rampenlichtstunde mit Piepi. Ihr werdet dort also beste Chancen haben, um auf ein Shiny zu treffen. Ihr erkennt das Shiny an den grünen Ohrspitzen.

Lohnt sich der Bonus? Doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon ist immer ein guter Bonus. Sternenstaub ist die wichtigste Ressource im Spiel und ihr könnt nie genug haben.

Passend dazu haben wir auch einen Guide erstellt, der euch zeigt, wie ihr in kurzer Zeit viel Sternenstaub sammeln könnt. Schaut darein, um euch bestens auf das Event vorzubereiten.