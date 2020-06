In Pokémon GO gibt es Neuigkeiten zum Regionenwechsel von Lunastein und Sonnfel. So wie es aussieht, könnte es schon bald soweit sein.

Das sind Lunastein und Sonnfel: Die beiden Pokémon sind regional und in genau unterschiedlichen Regionen zu finden. Lunastein gibt es aktuell unter anderem in Europa. Sonnfel spawnt dafür beispielsweise in Amerika.

Nun könnte ein Wechsel bevorstehen. Darauf deuten mehrere Dinge hin und vor allem ein Leak aus der vergangenen Woche befeuert dieses Gerücht.

Leak bestätigt Wechsel von Sonnfel und Lunastein

Das wurde gefunden: Die Pokéminers (via reddit) haben ein Asset-Update von Pokémon GO durchsucht und sind dabei auf folgende Aussage gestoßen: „Lunastein und Sonnfel erscheinen in anderen Regionen“

Das ist eine klare Aussage und bedeutet, dass die beiden regionalen Pokémon wohl bald woanders zu finden sind.

Hier ist allerdings noch nicht ganz klar, wann es passieren wird. Dafür kann man allerdings bereits angekündigte Events in Verbindung bringen.

Ein seltenes Bild – Normalerweise gibt es Sonnfel und Lunastein nicht in einer Region.

Das passt zusammen: Niantic hat Ende Mai die Events für den Juni bekannt gegeben. Sie haben dazu allerdings nur die Eventnamen genannt und noch keine weiteren Infos veröffentlicht.

Unter anderem zählt dazu das „Event zur Sommersonnenwende“. Dieses Event startet am 19. Juni. Es wäre passend für den Wechsel von Sonnfel und Lunastein, denn zu ähnlichen Events in der Vergangenheit haben die beiden Pokémon bereits ihre Region gewechselt.

Nun wäre es denkbar, dass Niantic dieses Event zum Anlass nimmt, um beide Pokémon erneut zu wechseln. Das würde bedeuten, dass wir in Deutschland in Zukunft Sonnfel finden und Lunastein aus unserer Region verschwindet.

Das muss beachtet werden: Bei dem oben angesprochenen Fund der Dataminer handelt es sich nur um einen Leak. Die Infos sind also nicht offiziell von Niantic bestätigt. Es muss also nicht genauso passieren, nur weil die Dataminer es so gefunden haben. Dennoch schaut das Ganze sehr plausibel aus.

Sollte Sonnfel tatsächlich bald in Deutschland zu finden sein, dann könnt ihr beim Fangen keinen Ball verschwenden. Durch einen Trick könnt ihr nämlich nur die Bälle nutzen, die auch tatsächlich das Pokémon treffen.