Im Juni finden in Pokémon GO wieder 4 Rampenlichtstunden statt. Wir zeigen euch die Pokémon dazu und verraten euch, ob sich die Events lohnen.

Was sind Rampenlichtstunden? Diese Event-Reihe findet in der Regel jeden Dienstag statt. Für eine Stunde wird dann ein besonderes Pokémon ins Rampenlicht gestellt und taucht überall vermehrt auf. Abgerundet wird das Ganze mit einem Bonus, der die Stunde über aktiv ist.

Im Juni warten gleich 4 Rampenlichtstunden auf euch und alle Pokémon dafür sind bereits bekannt.

Termine für Rampenlichtstunden im Juni 2020

Wann läuft eine Rampenlichtstunde immer? Jeder der Termine ist ein Dienstag. Das Event geht immer um 18:00 Uhr los und endet genau eine Stunde später.

Hier gibt es keine Rampenlichtstunde: Am ersten Dienstag im Monat, also am 2. Juni, findet keine Rampenlichtstunde statt. Das liegt an der Server-Wartung, die am 1. Juni stattfindet. In manchen Teilen der Welt überschneidet sich diese Wartung mit der Rampenlichtstunde, weshalb sie nicht stattfinden wird.

Dienstag, 9. Juni 2020

Welche Boni gibt es? Hier steht das Normal-Pokémon Nagelotz im Mittelpunkt. Passend dazu gibt es doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon.

Nagelotz könnt ihr auch als Shiny antreffen. Es überschneidet sich mit dem Einall-Event, was in diesem Zeitraum gerade läuft.

Dienstag, 16. Juni 2020

Welche Boni gibt es? Hier steht Camaub im Mittelpunkt und es gibt die doppelte Menge an Sternenstaub für jedes gefangene Pokémon.

Camaub kann aktuell noch nicht Shiny sein. Hier könnt ihr dann also wohl den Fokus voll auf das Sammeln von Sternenstaub legen.

Dienstag, 23. Juni 2020

Welche Boni gibt es? Diese Rampenlichtstunde dreht sich um Piepi. Außerdem erhaltet ihr doppelt so viele EP beim Fangen von Pokémon.

Normalerweise könnt ihr nur Pii aus Eiern als Shiny erhalten und es dann zu Piepi entwickeln. Im Event könnt ihr dann aber auch schillernde Piepi fangen.

Dienstag, 30. Juni 2020

Welche Boni gibt es? Bei der letzten Rampenlichtstunde steht Zirpurze im Mittelpunkt. Außerdem gibt es die doppelte Menge an Bonbons beim Fangen von Pokémon.

Bislang kann Zirpurze noch nicht Shiny sein. Niantic hat aber bereits ein Käfer-Event für den Juni angekündigt. Es kann also gut sein, dass wir dort dann noch Shiny Zirpurze sehen können.

Im Mai wartet auch der Community Day mit Hornliu auf euch. Alle Infos zu diesem Event findet ihr in einem anderen Artikel von MeinMMO.