In Pokémon GO stehen im Juni mehrstündige Wartungsarbeiten an den Servern an. Spieler rätseln: Was könnte das bedeuten?

Wann gehen die Server offline? Wie Niantic über Twitter ankündigte, werden die Server am Montag, den 1. Juni 2020 für sieben Stunden offline gehen. In Deutschland liegt der Zeitraum von 20:00 Uhr bis 03:00 Uhr nachts.

Trainers, Pokémon GO will be experiencing global downtime for seven hours on Monday, June 1, 2020. From around 11 a.m. to 6 p.m. PDT, the game will be undergoing server maintenance and will be inaccessible to all Trainers. We apologize for any inconvenience that this might cause. pic.twitter.com/mdIeQiaCI5

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 21, 2020