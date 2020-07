In Pokémon GO ist das Update 0.181.0 aufgetaucht. Dataminer haben es bereits untersucht und sind auf spannende Details rund um das GO Fest, Galar-Pokémon und einem neuen Ladebildschirm gestoßen.

Das ist nun aufgetaucht: Das Update 0.181.0 wurde von den Dataminern der PokéMiners durchsucht und brachte so einige spannende Details. Eines der Highlights dürfte ein neuer Ladebildschirm sein, der schon bald kommen könnte.

Wir zeigen euch hier die Highlights vom Update und was wohl bald zu Pokémon GO kommen wird.

Die Highlights vom Update 0.181.0

Das ist der Ladebildschirm: Die Dataminer fanden einen sommerlichen Ladebildschirm im Update:

Erkennt ihr alle Pokémon?

Auf dem Bild erkennt man mehrere Gärten, in denen Pokémon unterwegs sind. Neue Pokémon sieht man nicht, doch das Setting erinnert etwas an die Bilder zum GO Fest. Dort sieht man auch Häuser und Gärten. Möglicherweise ist das also ein Hinweis auf die Monster, die wir auf dem GO Fest sehen können.

Folgende Pokémon sind zu sehen:

Washakwil

Schneckmag

Morlord

Wailmer

Knuddeluff

Chaneira

Tannza

Meganie

Castellith

Latias

Latios

Das wurde zu Galar-Pokémon gefunden: Die Dataminer haben 7 neue Galar-Pokémon im Code gefunden. Diese Pokémon könnten also bald ins Spiel kommen. Bislang ist nur ein Teil der Galar-Formen verfügbar.

Folgende 7 Galar-Formen wurden entdeckt:

Ponita

Gallopa

Pantimos

Corasonn

Makabaja

Flegmon

Lahmus

Bald könnte es noch mehr Galar-Pokémon geben.

Das wurde zum GO Fest gefunden: Das große GO Fest in diesem Jahr findet schon im Juli statt und Niantic hat nochmal fleißig Neuerungen ins Spiel gebracht.

So wurde ein neues Badge zum GO Fest gefunden, das möglicherweise dann alle Teilnehmer erhalten werden.

Außerdem hat man ein Hub für die GO Fest-Challenge gefunden. Dort sollen die Aufgaben für jeden Trainer aufgelistet sein, damit man einen besseren Überblick hat.

Passend dazu wurde auch ein Hub gefunden, dass auf eine Stadt beschränkt ist. Das könnte für lokale Ranglisten gedacht sein. Möglicherweise steckt dahinter aber auch eine andere Idee von Niantic.

Das muss man bedenken: Bislang handelt es sich hierbei nur um Leaks und keine offiziellen Infos von Niantic. Nur weil diese Daten im Update stecken, heißt es nicht, dass sie auch direkt ins Spiel kommen.

Die Galar-Pokémon könnten beispielsweise noch auf sich warten lassen. Die ersten Formen dieser Pokémon waren ebenfalls schon längere Zeit im Code, bevor sie dann wirklich erschienen.

Womit ihr fest rechnen könnt ist allerdings das aktuelle Rocket-Event. Noch bis nächste Woche könnt ihr besondere Pokémon rund um das Team Rocket fangen. Weitere Boni runden das Event dann ab und geben mehr Anreiz für euch.