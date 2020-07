In Pokémon GO ist jetzt überraschend ein großes Event rund um Team Rocket gestartet! Im Rahmen der Kampf-Herausforderung dreht sich nun viel um die Bösewichte.

Wie lange läuft das Event? Ihr könnt von den Boni noch bis zum 15. Juli profitieren. Dann endet um 22:00 Uhr Ortszeit das Rocket-Event.

Im Zeitraum dreht sich aber alles um die Bösewichte und deren Pokémon. So gibt es passende Boni und sogar neue schillernde Cryptos sind aufgetaucht.

Spawns, Quest-Reihe und Shinys im Rocket-Event

Wie sieht das mit den Spawns aus? Im Event tauchen überall Pokémon von Typ Gift und Unlicht auf. Wir geben euch eine Auswahl an interessanten Spawns:

Alola-Mauzi

Pionskora

Sleima

Alola-Rattfratz

Rettan

Smogon

Bluzuk

Nidoran männlich und weiblich

Sniebel

Fiffyen

Es gibt also diverse Shiny-Checks im Event. Sogar Alola-Mauzi taucht wieder auf. Das Pokémon erscheint ansonsten nur in Eiern. Nur während Events taucht es auch in der Wildnis auf.

Das hat sich an den Rocket-Rüpeln verändert: Ihr könnt jetzt auf Rüpel treffen, die mit Shnebedeck oder Skunkapuh kämpfen.

Außerdem kämpfen die Bosse mit anderen Pokémon, die dann auch Shiny sein können:

Cliff nutzt als Erstes ein Sleima

Tannza ist das erste Pokémon von Arlo

Sierra nutzt zuerst ein Lapras

Während Lapras schon seit kurzen als Crypto-Shiny im Spiel ist, sind die anderen beide Crypto-Pokémon ganz neu als Shiny. Hier könnt ihr also wieder fleißig auf Shiny-Jagd gehen.

Wie ihr die 3 Rocket-Bosse besiegen könnt, erfahrt ihr in unserem Guide zu den Bösewichten.

Tannza gibt es nun als Shiny-Crypto. Quelle: reddit

Das hat sich an Giovanni verändert: Der Chef von Team Rocket hat ebenfalls ein anderes Pokémon, was ihr besiegen müsst. So kämpft er mit einem Suicune. Das legendäre Pokémon könnt ihr dann auch als Belohnung erhalten.

Wie ihr Giovanni besiegen könnt, erfahrt ihr in unserem Guide zu dem Rocket-Boss.

Rocket-Übernahme an diesem Sonntag

Was passiert am Sonntag? An diesem Sonntag, den 12. Juli von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr läuft die große Rocket-Übernahme in Pokémon GO.

Dabei tauchen deutlich mehr Ballons von Team Rocket am Himmel auf und auch die PokéStops werden mehr von den Bösewichten belagert.

Zudem gibt es noch folgende Boni:

Doppelter Sternenstaub für das Besiegen der Rocket-Rüpel

Jessie und James erscheinen häufiger

Die Attacke Frustration kann mit einer TM geändert werden

Die Team-Rocket-Musil spielt in Pokémon GO

Neue Raid-Bosse zum Rocket-Event

Das sind die Bosse: Passend zum Rocket-Thema haben sich auch die Raid-Bosse geändert, die ihr bekämpfen könnt. So dreht sich diesmal alles um Gift- und Unlicht-Pokémon:

Raid-Level Raid Boss Level 1 (pinkes Ei) Glibunkel*

Sheinux*

Klikk*

Praktibalk*

Pionskora* Level 2 (pinkes Ei) Sniebel*

Alola-Rattikarl

Alola-Kokowei*

Zobiris*

Flunkifer Level 3 (gelbes Ei) Arbok

Tentoxa

Alola-Raichu*

Smogmog

Schlukwech Level 4 (gelbes Ei) Alola-Knogga*

Schlurp*

Absol*

Nidoking

Sarzenia Level 5 (schwarzes Ei) Kyurem

Kampf-Herausforderung – Alle Schritte

Was ist das für eine Aufgabe? Dabei handelt es sich um eine kleine Spezialforschung, die ihr in der Woche lösen sollt. Wenn ihr die ersten 3 Schritte schafft, helft ihr dabei Pokémon für das GO Fest freizuschalten.

In dieser Woche könnt ihr Kastadur, Alola-Sleima und Alola-Knogga für das GO Fest freispielen. Die Aufgaben dafür listen wir euch hier nachfolgend auf.

Die Kampf-Herausforderung ist der 2. Teil auf dem Weg zum GO Fest.

Stufe 1 von 3

Verwende ein Power-Up bei Pokémon Belohnung: 100 Sternenstaub

Entwickle ein Pokémon Belohnung: 1 Sonderbonbon

Besiege ein Team Rocket-Rüpel Belohnung: 2 Hypertränke



Belohnung für den Abschluss der Stufe: 100 EP, 5 Beleber und 5 Hypertränke

Stufe 2 von 3

Erlöse 2 Crypto-Pokémon Belohnung: 2 Top-Beleber

Verwende 2 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: 200 Sternenstaub

Besiege 2 Team Rocket-Rüpel Belohnung: 2 Top-Tränke



Belohnung für den Abschluss der Stufe: 3 Top-Beleber, 3 Top-Tränke und eine Begegnung mit Kicklee

Stufe 3 von 3

Erlöse 3 Crypto-Pokémon Belohnung: 3 Top-Beleber

Verwende 3 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: 500 Sternenstaub

Besiege 3 Team Rocket-Rüpel Belohnung: 3 Top-Tränke



Belohnung für den Abschluss der Stufe: Begegnung mit einem Absol, ein Sonderbonbon und ein Super-Rocket-Radar

Wie geht es nach der Challenge weiter? Wenn ihr die Aufgabe innerhalb der Woche abgeschlossen habt, wartet noch die Elite-Challange auf euch. Das sind etwas kniffligere Aufgaben, die ihr lösen könnt:

Besiege 15 Team Rocket-Rüpel Belohnung: 5 Supertränke

Besiege 5 Team Rocket-Bosse Belohnung: 5 Hypertränke

Besiege den Leiter von Team Rocket (Giovanni) Belohnung: 5 Top-Tränke



Vergesst bei dem Trubel rund um Team Rocket allerdings nicht, dass ihr auch tägliche kleine Geschenke abholen könnt. Pokémon GO hat dieses Feature für alle Spieler freigeschaltet, sodass ihr kostenlose Boxen aus dem Ingame-Shop abholen könnt.