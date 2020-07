In Pokémon GO gibt es jetzt Shiny-Crypto-Lapras – So bekommt ihr es

In Pokémon GO gibt es jetzt ein neues Crypto-Shiny, was ihr fangen könnt! Es gibt erste Bilder von Crypto-Lapras in der schillernden Form. Wir sagen euch, wie ihr es bekommen könnt.

Darüber berichten Spieler: Auf reddit tauchten in der Nacht Bilder von Shiny-Crypto-Lapras auf. Es ist aber wohl das einzige Crypto von den Rocket-Rüpeln, welches Shiny sein kann.

Nun ist die Diskussion groß, ob das so gewollt war oder ob es sich hierbei um einen Fehler handelt. Immerhin gibt es nur dieses eine neue Shiny der Crypto-Pokémon.

Hier seht ihr das Viech.

Shiny-Crypto-Lapras fangen – So geht’s

Erledigt diesen Rüpel: Bislang gibt es nur Berichte darüber, dass ein Rüpel aus dem Rocket-Ballon das Shiny bereithält. Rüpel aus den PokéStops haben möglicherweise keine Shinys dabei.

Der Rüpel, der Lapras dabei hat, dürfte auch einer der schwersten Rüpel in Pokémon GO sein. Es ist ein weiblicher Rüpel, die Sätze sagt wie „Siegen ist für Sieger“ oder auch „Versuch es erst gar nicht. Der Sieg gehört mir!“

Wenn ihr diesem Rüpel aus dem Ballon begegnet, dann müsst ihr erst unter anderem gegen Lapras kämpfen. Am Ende erhaltet ihr dann eine Begegnung mit Crypto-Lapras, was dann wohl Shiny sein kann.

Hier ist das erste Bild zu Shiny-Crypto-Lapras. Quelle: reddit

Ist das Shiny offiziell bestätigt? Bislang gibt es noch keine offizielle Bestätigung darüber, dass dieses Shiny offiziell ins Spiel gebracht wurde.

Allerdings gibt es bereits mehrere Berichte über Shiny-Crypto-Lapras. Die Frage hierbei ist nur, ob es ein Fehler ist, der dann schnell wieder behoben wird, oder ob Lapras nun tatsächlich dauerhaft als Shiny verfügbar sein wird.

Das ist interessant: Bislang gibt es 9 schillernde Cryptos im Spiel:

Pinsir

Flunkifer

Tanhel

Sichlor

Damhirplex

Sniebel

Mauzi

Kindwurm

Absol

All diese Shinys wurden aber von den Rocket-Bossen Arlo, Cliff und Sierra ins Spiel gebracht. Mit Lapras kommt das erste Shiny von einem Rocket-Rüpel. Sollte es so weitergehen, dann könnten die normalen Rüpel bald richtig lohnenswert sein.

Wenn ihr noch Schwierigkeiten beim Besiegen der 3 Rocket-Bosse habt, dann schaut in unseren Guide zu den drei Bösewichten. Dort zeigen wir euch die besten Konter und Strategien, um die Bosse zu besiegen und die Cryptos zu fangen.