Das Einall-Event in Pokémon GO startet und bringt erste Pokémon aus der Galar-Region. Dazu kommen neue Raid-Bosse und spannende Spawns.

Das ist das Einall-Event: Dieses Event ist das große Finale der Nostalgie-Herausforderung. Zusammen mit der Spezialforschung „Champ der Nostalgie-Herausforderung“ könnt ihr jetzt noch bis zum 8. Juni um 13:00 Uhr Ortszeit von Boni rund um die 5. Generation profitieren. Die Spezialforschung hält dann sogar noch länger an.

Das Event bringt neue Raid-Bosse und Spawns und erstmalig könnt ihr neue Pokémon aus der Galar-Region erhalten und weitere Galar-Formen von bestehenden Pokémon ergattern.

Spawns, Galar-Formen und Raid-Bosse – Das Einall-Event

Das sind die Event-Spawns: In der Wildnis hat sich viel verändert und ihr findet dort vor allem Pokémon, die man aus der Einall-Region kennt. So gibt es folgende Spawns:

Ottaro

Floink

Serpifeu

Yorkleff

Nagelotz

Felilou

Dusselgurr

Picochilla

Toxiped

Schallquap

Galar-Flunkschlik

Trainer berichten aber auch darüber, dass es ein Großteil an normalen Spawns gibt. Es ist also nicht mehr so, wie bei den vergangenen Events, wo es nur Pokémon von einer Generation gab.

Wie sieht es mit neuen Quests aus? Bisher berichtet kein Trainer darüber, dass er eine neue Quest gefunden hat. Es scheint so, als würde es in diesem Event keine spezielle Feldforschung geben.

Das sind die neuen Galar-Pokémon: Insgesamt 8 neue Galar-Formen gibt es in Pokémon GO. Mit Mauzinger und Barrikadax gibt es sogar 2 komplett neue Pokémon im Spiel. Ihr könnt sie mit den ganz normalen Bonbons der Pokémon entwickeln.

Bislang gibt es nur Berichte über Galar-Flunschlik in der Wildnis. Die restlichen Pokémon sind in 7-km-Eiern zu finden oder können entwickelt werden.

Raid-Bosse zum Einall-Event

Das sind die Bosse: Das neue Event hat auch veränderte Raid-Bosse gebracht. Dabei handelt es sich um viele Bosse der 5. Generation. Aber auch einige interessante Pokémon aus anderen Regionen sind dabei.

Raid-Level Raid Boss Level 1 (pinkes Ei) Picochilla*

Galar-Flunschlik

Toxiped

Klikk*

Praktibalk* Level 2 (pinkes Ei) Skorgla*

Flunkifer*

Alola-Kokowei*

Kleoparda

Navitaub Level 3 (gelbes Ei) Frigometri

Kastadur

Kabutops

Alola-Raichu*

Donphan Level 4 (gelbes Ei) Galar-Smogmog

Alola-Knogga*

Rizeros

Stalobor

Stolloss Level 5 (schwarzes Ei) Reshiram

Welche der Bosse lohnen sich? Seltene Shinys sind beispielsweise Praktibalk, Alola-Raichu oder Alola-Knogga. Hier lohnen sich die Raids durchaus, wenn ihr noch kein Shiny habt.

Als gute Angreifer lohnen sich Praktibalk, Stalobor oder Rizeros. Sie oder ihre Entwicklungen gehören zu den besten Angreifern im Spiel.