In Pokémon GO startet am 17. Juni das Event zur Sonnenwende und bringt Raids mit Regigigas. Sogar Shiny Regigigas könnt ihr fangen. Wir zeigen euch die Start-Zeit des Events und alle Boni sowie Besonderheiten.

Was ist das für ein Event? Das Event zur Sonnenwende findet in Pokémon GO regelmäßig statt. Alle Besonderheiten werden dabei aufgeteilt und erscheinen zum Teil auf der Südhalbkugel und zum Teil auf der Nordhalbkugel. Für uns in Deutschland sind die Boni auf der Nordhalbkugel wichtig.

Wir fassen euch hier auf MeinMMO alle Details des Events zusammen.

Sonnenwende 2021 – Wann geht’s los und was passiert?

Wann ist Start? Das Event beginnt am Donnerstag, dem 17. Juni, um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann 3 Tage Zeit, um das Event auszunutzen. Am Sonntag, dem 20. Juni, endet das Sonnenwende-Event um 20:00 Uhr Ortszeit.

Das müsst ihr zu Regigigas wissen: Die neuen Raids mit Regigigas sind der Fokus vieler Spieler beim neuen Event. Ihr trefft es vom 17. Juni 2021 um 10:00 Uhr bis zum 1. Juli 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit in Raids der Stufe 5. Mit Glück könnt ihr sogar die Shiny-Version von Regigigas fangen.

In der folgenden Grafik zeigen wir euch Regigigas und Regigigas als Shiny. So habt ihr einen Vergleich, wie sich die beiden Formen unterscheiden.

Was sind starke Konter? Ihr könnt im Raid auf die Typen “Normal” und “Kampf” setzen, da Regigigas zum Typ “Normal” gehört. Starke Angreifer wären unter anderem:

Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Kapilz mit Konter und Wuchtschlag

Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

Toxiquak mit Konter und Wuchtschlag

Skaraborn mit Konter und Nahkampf

Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Lucario mit Konter und Steigerungshieb

Lohgock mit Konter und Fokusstoß

Galagladi mit Fußkick und Nahkampf

Bis zum 1. Juli findet ihr außerdem Feldforschungen, die sich um das Thema Raids drehen.

Was passiert überall? Auf der ganzen Welt erhöhen sich die Wildnis-Spawns von Lunastein, Sonnfel und Seemops. Auch Relaxo soll dabei sein.

Was passiert auf der Nordhalbkugel? Spielt ihr in Deutschland bzw. Europa, dann sind für euch diese Boni der Nordhalbkugel interessant:

In der Wildnis trefft ihr auf Yanma, Panflam und die Sommerform von Sesokitz. Mit Glück trefft ihr auch Shiny Yanma

In Raids begegnet ihr unter anderem Alola-Knogga, Yanma und Lilminip – dazu auch Lunastein, Sonnfel und Klikk

Feldforschungsaufgaben belohnen euch mit Yanma-Begegnungen und silbernen Sananabeeren

Bei Schnappschüssen gibt es eine Überraschung

Was passiert auf der Südhalbkugel? Spielt ihr auf der Südhalbkugel oder habt Freunde, die euch von dort zu Raids einladen, sind folgende Infos wichtig:

In der Wildnis trefft ihr auf Schneppke, Shnebedeck und Sesokitz in der Winterform – Mit Glück trefft ihr Shiny Schneppke

In Raids begegnet ihr unter anderem Lapras, Keifel und Schneppke – dazu auch Lunastein, Sonnfel und Klikk

Feldforschungsaufgaben belohnen euch mit Schneppke-Begegnungen und silbernen Sananabeeren

Kumpel-Boni als Begleitung zum Event

Um das Event noch lohnenswerter zu machen, haben sich die Entwickler etwas für eure Kumpel-Pokémon überlegt.

Nutzt diese Kumpel-Boni: Während des Events bringt euch euer Kumpel häufiger Pokébälle und andere Items vorbei. Ihr solltet in der Event-Zeit also gut mit Gegenständen ausgestattet werden. Dazu müsst ihr mit eurem Kumpel nur halb so weit gehen, um Herzen zu verdienen.

In der Event-Zeit erscheinen Lunastein und Sonnfel auf der ganzen welt. Nach dem 20. Juni trefft ihr Lunastein erstmal nur noch in der östlichen Hemisphäre und Sonnfel vorerst nur in der westlichen Hemisphäre.

In den nächsten Wochen starten im Spiel noch einige spannende Ereignisse. So hat Niantic schon ein Bidiza-Event angekündigt, das nächste Woche starten wird. Ihr könnt darüber bald hier auf MeinMMO lesen.

Wir haben für euch außerdem eine Übersicht aller Events im Juni 2021 bei Pokémon GO, die wir regelmäßig aktualisieren. So bleibt ihr stets auf dem neusten Stand und wisst, was als Nächstes im Spiel passiert und wo ihr euch eventuell Termine freihalten müsst.