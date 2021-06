Pokémon GO: Feldforschungen im Juni 2021 – Welche lohnen sich?

Im Juni 2021 gibt es veränderte Feldforschungen in Pokémon GO. Hier findet ihr eine Übersicht der aktuellen Challenges.

Was ist neu? In Pokémon GO hat die “Jahreszeit der Entdeckung” begonnen, die Spawns, Eier und Raids verändert hat. Auch bei den Feldforschungen im Juni gibt es einige Veränderungen, mit neuen Belohnungen.

Schließt ihr an sieben Tagen jeweils eine Feldforschung ab, erhaltet ihr einen Forschungsdurchbruch. Aktuell enthält der das Pokémon Perlu und Fern-Raid-Pässe: Hier findet ihr alles zum Forschungsdurchbruch im Juni.

Juni-Feldforschungen in der Übersicht

Hier findet ihr alle bisher bekannten Feldforschungen im Juni, in denen ihr als Belohnung auf Pokémon treffen könnt (via reddit / LeekDuck). Alle Pokémon, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, könnt ihr auch in der Shiny-Variante antreffen.

Es gibt unterschiedliche Arten von Feldforschungen. Manche erfordern besonders gute Würfe, bestimmte Pokémon oder Kampferfolge. Die verschiedenen Feldforschungen findet ihr hier in die jeweiligen Kategorien aufgeteilt.

Fangen: Bei diesen Aufgaben müsst ihr eine bestimmte Anzahl oder Art von Pokémon fangen. Hier gibt es keine übermäßig spannenden Pokémon, allerdings lassen sich beispielsweise Magnetilo oder Dratini zu starken Angreifern weiterentwickeln. Mit Glück kann man bei diesen Aufgaben aber Neuzugänge für die Shiny-Sammlung bekommen, da die Pokémon in der Regel bereits als schillernde Variante verfügbar sind.

Fange 3 Pokémon Begegnung mit Magnetilo*

Fange 7 Pokémon Begegnung mit Karpador*

Fange ein Pokémon vom Typ Drache Begegnung mit Dratini* oder Kindwurm*

Fange 7 Pokémon vom Typ Kampf Begegnung mit Meditie*

Fange 5 Pokémon mit Wetterboost Begegnung mit Vulpix*, Quapsel*, Hippopotas* oder Shnebedeck*

Nutze 10 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Frizelbliz



Werfen: Bei diesen Aufgaben müsst ihr eine Reihe schwieriger Würfe meistern. Es gilt, Pokémon besonders gut zu treffen – und das teilweise mehrfach hintereinander.

Hier sind Monster wie Liliep oder Anorith enthalten, die man für manche Spezialforschungen brauchte – falls ihr die noch nicht abgeschlossen habt, könnte dies eure Chance sein. Außerdem ist das Pokémon Pandir in seiner fünften Form enthalten, das man außerhalb von Forschungsaufgaben nicht bekommen kann. Das bislang sehr seltene Kaumalat ist ebenfalls verfügbar, das mit seiner Entwicklung Knakrack einer der besten Angreifer im Spiel ist. Allerdings könnt ihr euch das auch beim Community Day sichern, der im Juni stattfindet.

Lande 5 gute Würfe Begegnung mit Dummisel*

Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit Snubbull*, Liliep* oder Anorith*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Begegnung mit Onix*

Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Pandir* (Nummer 5)

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Begegnung mit Kaumalat*



Kämpfen: In diesen Tasks müsst ihr eure Pokémon in verschiedenen Kampf-Varianten einsetzen. Tretet im PvP, Raids oder gegen Team Rocket an, um die Aufgaben zu lösen.

Hier sind im Juni ebenfalls einige Shinys und Monster verfügbar, die in Spezialforschungen gefragt waren. Mit Galar-Porenta findet ihr ein Monster in den Forschungen, das man sonst vor allem über Eier bekommt und das eine interessante Entwicklung hat. Außerdem ist Hydropi verfügbar, dessen Entwicklung Sumpex ein starker Angreifer und auch im PvP beliebt ist.

Besiege 3 Rocket Rüpel Begegnung mit Kicklee* oder Nockchan*

Kämpfe in der GO Battle Liga Begegnung mit Hydropi*

Gewinne einen Raid Begegnung mit Galar-Porenta

Gewinne einen Raid der Stufe 3 oder höher Begegnung mit Amonitas* oder Kabuto*

Gewinne 5 Raids Begegnung mit Aerdodactyl*



Kumpel / Freunde: Diese Aufgaben erfordern Interaktion mit euren Kumpel-Pokémon oder den Spielern in eurer Freundesliste. Dort verstecken sich diesmal folgende Belohnungen:

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Menki*

Verdiene ein Bonbon beim Laufen mit deinem Kumpel Begegnung mit Makuhita*

Verdiene 2 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Begegnung mit Scoppel*

Verdiene 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Begegnung mit Flunschlik

Verschicke 3 Geschenke an Freunde Begegnung mit Lampi*

Tausche ein Pokémon Begegnung mit Georok



Verschiedenes: Hier reihen sich die übrigen Feldforschungen ein, bei denen ihr unter anderem auf Evoli treffen könnt. Das kann sich lohnen, falls ihr ein gutes Exemplar für die neue Entwicklung Feelinara braucht. Außerdem könnt ihr die Starter unterschiedlicher Generationen antreffen, die in der Regel gute Angreifer abgeben. Auch Tanhel ist in den Aufgaben verfügbar, dessen Entwicklung Metagross zu den besten Angreifern im Spiel gehört.

Entwickle ein Pokémon Begegnung mit Evoli*

Nutze 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Bisasam*, Glumanda* oder Schiggy*

Nutze 5 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Endivie*, Feurigel* oder Karnimani*

Nutze 7 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Geckarbor*, Flemmli* oder Hydropi*

Mache einen Schnappschuss eines wilden Pokémon Begegnung mit Hoppspross, Yanma* oder Kramurx*

Brüte ein Ei aus Begegnung mit Tannza* oder Mantax

Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Tanhel*

Drehe 3 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Mogelbaum*

Drehe 3 PokéStops Begegnung mit Trasla*



Weitere Event-bedingte Feldforschungen sind ebenfalls zu erwarten. Unter anderem wird im Juni ein Event um Flegmon starten, dass spezielle Aufgaben mitbringen soll.

In den kommenden Wochen hat der Juni noch so einiges für die Trainer im Köcher. Unter anderem wird ein bislang noch unbekannter Raid-Boss auftauchen. Dazu gibt es jede Menge Rampenlichtstunden und Raidstunden. Damit ihr nichts verpasst, findet ihr hier den kompletten Plan aller Juni-Events in Pokémon GO.