Pokémon GO startet morgen neue Jahreszeit mit vielen Änderungen – Das erwartet euch

In Pokémon GO steht der Start einer neuen Jahreszeit an. Hier erfahrt ihr, welche Änderungen die “Season of Discovery” für Raids, Eier und Spawns bringt.

Wann startet die neue Jahreszeit? Die “Season of Discovery” (Jahreszeit der Entdeckung) startet am Dienstag, den 01. Juni, um 10:00 Uhr lokaler Zeit und läuft bis Mittwoch, den 01. September, um 10:00 Uhr. Sie folgt auf die nun ablaufende legendäre Jahreszeit und wird die Inhalte der kommenden drei Monate bestimmen.

Die Jahreszeit soll ganz im Zeichen des Entdeckergeistes stehen und hat unter anderem Events wie das große GO Fest 2021 zu bieten. Welche Inhalte euch in den kommenden Monaten erwarten, erfahrt ihr hier.

Neue Bosse in den legendären Raids

Diese Bosse erwarten euch in den legendären Raids: Die Jahreszeit der Entdeckung startet mit einer Rückkehr. Die Monster Regirock, Regice und Registeel landen zwischen dem 01. Juni und dem 17. Juni wieder in den 5-Sterne-Raids.

Danach kündigen die Entwickler ein Pokémon in 5-Sterne-Raids an, dessen Identität bisher aber noch geheim gehalten wird. Hier soll es zu einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen geben.

Welches Monster könnte das sein? Im Pokémon-GO-Subreddit spekulieren Trainer bereits, dass ein Auftauchen von Regigigas in den 5-Sterne-Raids denkbar wäre, um die Verbindung zu den übrigen Regi-Monstern herzustellen (via reddit). Das war bisher nur über ein Event und als EX-Raid-Boss in Pokémon GO verfügbar. Ob es tatsächlich das betreffende Monster ist, wird sich spätestens nach Ablauf der Raids mir Regirock, Regice und Registeel zeigen.

Spieler vermuten Regigigas als mysteriösen Raid-Boss.

Das ändert sich noch an Raids: Ab dem Start der neuen Jahreszeit wird immer nur noch ein Mega-Pokémon in Mega-Raids verfügbar sein, anstatt einer Auswahl verschiedener Monster. Welche Mega-Monster wann anzutreffen sind, erfahrt ihr in der Übersicht aller Juni-Events in Pokémon GO.

Veränderte Spawns und Eier zur neuen Jahreszeit

Diese Pokémon tauchen auf: Die Entwickler haben bereits einen kleinen Einblick gewährt, welche Spawns euch in der neuen Jahreszeit erwarten könnten. Unterschiede gibt es je nach Orten, an denen man sich befindet, sowie zwischen nördlicher und südlicher Halbkugel.

In Städten tauchen Monster wie Alola-Rattfratz, Magnetilo und Porygon auf.

In Wäldern sollen Monster wie Knofensa, Dodu und Pionskora spawnen.

In Gebirgen finden sich Rihorn, Nasgnet oder Lithomith.

An Gewässern findet ihr Karpador, Marill, Wailmer und mehr.

Auf der Nordhalbkugel könnt ihr Alola-Diga, Sterndu, Schmerbe, Lilminip sowie die Hoenn-Starter Geckarbor, Flemmli und Hyropi erwarten. Dazu kommen Sommer-Form Sesokitz sowie Monster wie Zobiris, Sichlor und Wadribie.

Auf der Südhalbkugel tauchen stattdessen Alola-Sandan, Alola-Vulpix und Muschas auf. Darüber hinaus findet ihr die Sinnoh-Starter Chelast, Panflam und Plinfa. Winter-Form Sesokitz taucht auf, ebenso wie Schlurp, Palimpalim und Petznief.

Darüber hinaus sollen weitere Monster auftauchen – es handelt sich also nicht um die komplette Spawn-Liste.

Das ändert sich bei den Eiern: Der Eier-Pool wird ebenfalls angepasst. So kommen einige neue Monster dazu. Mögliche Pokémon, die ihr ausbrüten könnt, sind in der neuen Jahreszeit folgende:

Meditie, Bamelin, Parfi und Flauschling aus 2km-Eiern.

Togepi, Skorgla, Panzaeron, Mobai aus 5km-Eiern.

Praktibalk, Geronimatz, Viscora und eF-eM aus 10km-Eiern.

Koknodon, Schilterus, Algitt und Scampisto schlüpfen aus 5km-Eiern, die ihr über Adventure Sync bekommen habt.

Kindwurm, Tanhel, Kaumalat und Riolu stecken in 10km-Eiern aus Adventure Sync.

Was ändert sich noch? Für die neue Jahreszeit wurden neue Feldforschungsaufgaben angekündigt, die neue Belohnungen bringen sollen. Außerdem sollt ihr während der kompletten Jahreszeit doppelte EP für abgeschlossene Forschungsdurchbrüche bekommen.

Noch kurz vor dem Start der neuen Jahreszeit beginnt auch die neue Season in der PvP-Liga. Und die bringt sogar ein neues Pokémon, das ihr euch sichern könnt.