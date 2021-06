Pokémon GO startet bald Event mit neuer Galar-Form und Mega-Entwicklung

In Pokémon GO steht in Kürze das Event “Eine gemächliche Entdeckung” an. Das dreht sich um langsame Pokémon und stellt vor allem neue Formen von Flegmon in den Vordergrund.

Wann startet das Event? “Eine ganz langsame Entdeckung” beginnt am Dienstag, den 08. Juni 2021, um 10:00 Uhr und bleibt bis Sonntag, den 13. Juni 2021, um 20:00 Uhr aktiv.

Passend zum Namen wird das Event in erster Linie gemächliche Pokémon in den Vordergrund stellen – wobei es laut Ankündigung zusätzlich einige überaus aktive Pokémon geben wird. Der Star des Events ist allerdings Flegmon, das eine neue Form und Entwicklung spendiert bekommt.

Neue Galar- und Mega-Formen für Flegmon

Diese Formen kommen ins Spiel: Mit dem Event feiert die Galar-Variante von Flegmon ihr Debüt in Pokémon GO. Das Monster ist sehr gut an seiner bunten Färbung zu erkennen.

Gleichzeitig wird damit auch die Galar-Form von Lahmus verfügbar, eine der Entwicklungen von Flegmon. Dieses Monster bringt die Typen-Kombination aus Gift und Psycho mit, kann aber nur auf einem speziellen Wege entwickelt werden: Um es zu bekommen, müsst ihr 30 Pokémon vom Typ Gift fangen, während ihr Galar-Flegmon als euren Kumpel ausgewählt habt. Ähnliche Entwicklungs-Anforderungen hatten zuletzt auch Monster wie Pam-Pam oder die neue Evoli-Entwicklung Feelinara.

Eine weitere Form von Flegmon, Galar-Laschoking, wird derweil noch nicht verfügbar sein. Das wird offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel kommen.

Neue Mega-Entwicklung kommt: Die Galar-Formen von Flegmon sind nicht die einzige neue Variante des Monsters in Pokémon GO. Auch seine Mega-Entwicklung “Mega-Lahmus” wird während des Events erstmals verfügbar sein und in den Mega-Raids auftauchen. Mega-Energien für das Monster könnt ihr außerdem aus speziellen Feldforschungsaufgaben während des Events bekommen.

Diese Pokémon sind noch dabei: Neben Flegmon und Lahmus werden weitere Event-Spawns die “gemächliche Entdeckung” bestimmten. Dazu gehören:

Bummelz

Schluppuck

Sponk

Muntier

In Raids tauchen auf:

Galar-Flegmon

Alola-Sleima

Muschas

Sheinux

Praktibalk

Relaxo

Laschoking

Letarking

Toxiquak

Diese Boni gibt es: Neben den veränderten Spawns gibt es eine thematische Sammelherausforderung rund um Flegmon. Löst ihr die, bekommt ihr ein Flegmon-Shirt für euren Avatar, 30 Hyperbälle und 3.000 EP. Aus PokéStops könnt ihr Flegmon-Sticker bekommen.

Außerdem soll es im Shop eine kostenlose Box geben, die euch 20 Pokébälle, 10 Superbälle und einen King-Stein spendiert.

Das Flegmon-Event ist nur eines von vielen, die im neuen Monat anstehen. Ihr wollt wissen, was sonst in Pokémon GO los ist? Dann findet ihr hier alle Events in Pokémon GO im Juni.