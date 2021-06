Pokémon GO hatte zwei Monster vergessen – So reagiert Niantic jetzt

In Pokémon GO wurden mit der neuen Jahreszeit auch Spawns und Eier-Pools geändert. Zwei Monster, die eigentlich da sein sollten, fehlten aber – was Spieler schnell bemerkten und kritisierten.

Das ist passiert: Am 01. Juni startete die neue “Jahreszeit der Entdeckung” in Pokémon GO. Die ändert im Grunde an allen Inhalten des Spiels etwas. So kamen neue Raid-Bosse in die Arenen, neue Pokémon tummeln sich in der Wildnis und auch die Monster, die ihr aus Eiern bekommen könnt, wurden angepasst.

Allerdings liefen die Anpassungen offenbar nicht an jeder Stelle so, wie geplant. Denn sowohl bei den wilden Spawns als auch im Eier-Pool vermissten Spieler zwei Monster.

Trainer vermissten Sommer-Sesokitz und Pantimimi, kommen jetzt nach

Diese Pokémon fehlten: Verwunderung gab es zum einen bei dem Pokémon Sesokitz in der Sommerform. Dieses Monster sollte mit dem Start der Jahreszeit der Entdeckung eigentlich bei Spielern auf der Nordhalbkugel auftauchen. In mehreren Threads im Pokémon-GO-Subreddit wiesen Trainer aber bereits nach kurzer Zeit darauf hin, dass keine Exemplare des Monsters auf ihrem Radar erschienen (via reddit).

Pantimimi und Sesokitz tauchten nicht auf, wie gedacht

Das zweite Pokémon, das für Verwirrung sorgte, war Pantimimi. Das ist die Baby-Form des regionalen Pokémon Pantimos, das man in Europa fangen kann und das normalerweise in Eiern steckt. Ein Trainer teilte den veränderten Eier-Pool im Subreddit mit dem Hinweis, dass man das regionale Monster damit nicht mehr bekommen könnte, wenn man sich in Europa befindet (via reddit). Das sorgte für viel Aufmerksamkeit, die auch bei den Entwicklern ankam.

So reagiert Niantic: Offenbar handelte es sich um einen Fehler, denn über den Twitter-Kanal des Niantic Support wurde eine Korrektur bekannt gegeben. Bei beiden Pokémon wurden Änderungen vorgenommen: “Sesokitz taucht jetzt öfter in der Wildnis auf, und Pantimimi ist in Europa wieder in 5km-Eiern-verfügbar. Vielen Dank für eure Hinweise”, bedankte sich das Niantic-Team bei den Trainern, die auf das Problem hingewiesen hatten.

Ab sofort sollen beide Monster also wieder so aufzufinden sein, wie geplant. Ein weiteres Monster, das demnächst in Pokémon GO auftauchen wird, ist Galar-Flegmon. Dabei handelt es sich um eine neue Variante des bekannten Flegmon, das seine Entwicklung Galar-Lahmus auch noch mitbringt. Das ganze wird der Fokus eines eigenen Events – und eine neue Mega-Entwicklung ist auch dabei.