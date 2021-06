Pokémon GO: Neue Raidbosse im Juni 2021 – Welche lohnen sich?

In Pokémon GO könnt ihr seit dem 01. Juni 2021 neue Raidbosse antreffen. Hier findet ihr die Monster, denen ihr auf Rang 1, 3 und 5 sowie in Mega-Raids begegnen könnt, und welche sich besonders lohnen.

Das ist in Pokémon GO los: In Pokémon GO startete am 01. Juni mit der “Jahreszeit der Entdeckung” ein neuer Spielabschnitt. Die neue Jahreszeit bringt Änderungen bei den Spawns, den Eiern und auch den Raidbossen.

Unter anderem gibt es neue legendäre Raidbosse, doch auch auf den unteren Raid-Stufen hat sich was getan. Hier findet ihr die aktuellen Raid-Bosse in der Liste.

Aktuelle Raidbosse in Pokémon GO (ab 01. Juni)

Das findet ihr in der Liste: In dieser Aufzählung findet ihr alle aktuell bestätigten Bosse geordnet nach aktueller Schwierigkeitsstufe. Pokémon, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, könnt ihr auch als Shiny antreffen.

Schwierigkeit Raidboss Stufe-1-Raid Alola-Sandan*

Magnetilo*

Quiekel*

Nasgnet*

Praktibalk* Stufe-3-Raid Machomei

Geowaz

Jugong

Panzaeron* Stufe-5-Raid Regirock*

Regice*

Registeel* Mega-Raid Mega-Schlapor*

Konter für Regice, Registeel und Regirock

Das Regi-Trio ist gerade in Raids anzutreffen

So schlagt ihr das Trio: Die Legendären Giganten Regice, Registeel und Regirock bleiben vorerst bis zum 17. Juni in den Stufe-5-Raids enthalten, bevor sie von einem bislang unbekannten Raidboss ersetzt werden. Die drei Monster sind nicht zum ersten Mal im Spiel, doch wenn euch noch gute Exemplare oder die Shiny-Variante fehlen, könnte sich der ein oder andere Raid lohnen.

Um die Regis zu besiegen, solltet ihr auf folgende Konter setzen.

Regice ist schwach gegen Feuer, Gestein, Kampf und Stahl. Es lohnen sich also Monster wie: Mega Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller

ist schwach gegen Feuer, Gestein, Kampf und Stahl. Es lohnen sich also Monster wie: Regirock hat Probleme mit Kampf, Boden, Wasser, Pflanze und Stahl. Nutzt Konter wie: Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Machomei mit Konter und Wuchtschlag Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

hat Probleme mit Kampf, Boden, Wasser, Pflanze und Stahl. Nutzt Konter wie: Registeel schlagt ihr mit Monstern vom Typ Feuer, Kampf und Boden. Gute Konter sind beispielsweise: Mega Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Machomei mit Konter und Wuchtschlag Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

schlagt ihr mit Monstern vom Typ Feuer, Kampf und Boden. Gute Konter sind beispielsweise:

Welche Bosse lohnen sich noch?

Diese Raids lohnen sich: Insgesamt hängt der Nutzen der Bosse von euren Zielen und den Monstern ab, die ihr bereits besitzt. Seid ihr auf der Suche nach Shinys, ist ein Großteil der Bosse interessant – allerdings braucht man eine Menge Glück, um ein Shiny anzutreffen.

Auf Stufe 1 ist Quiekel ein gutes Monster, da seine Entwicklung Mamutel zu den besten Eis-Angreifern in Pokémon GO gehört. Es ist zwar in der Vergangenheit nicht selten gewesen und hatte auch einen Community Day, doch wem ein gutes Exemplar fehlt, könnte zuschlagen.

Praktibalk ist ebenfalls spannend: Seine Entwicklung Meistagrif gehört zu den besten Kampf-Angreifern und kann außerdem über das Tausch-Feature entwickelt werden.

Machomei ist ebenfalls ein Klassiker bei den Raid- und Arena-Angreifern, da es gegen viele Bosse einsetzbar ist. Hiervon sollte man unbedingt ein gutes Exemplar haben.

Magnetilos Entwicklung Magnezone gehört derweil zu den besten Elektro-Angreifern.

Auch Monster wie Jugong, Panzaeron oder Nasgnets Entwicklung Voluminas können ihren Nutzen haben, wenn ihr gerne in der PvP-Liga spielt.

Apropos PvP-Liga: Dort startete gerade die 8. Saison. Und in der neuen Kampfliga-Season könnt ihr euch sogar ein neues Pokémon sichern.