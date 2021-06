Pokémon GO startet morgen das Event „Eine ganz langsame Entdeckung“ – Das passiert da

In Pokémon GO startet am 8. Juni 2021 das Event “Eine ganz langsame Entdeckung” mit Galar-Flegmon, Galar-Lahmus und Mega-Lahmus. Wir zeigen euch, welche Boni das Event noch bringt und was ihr darüber wissen müsst.

Was ist das für ein Event? Bei diesem Flegmon-Event im Juni dreht sich alles um Pokémon, die entweder richtig langsam oder eher hyperaktiv sind. Im Fokus stehen dabei Galar-Flegmon, Galar-Lahmus und Mega-Lahmus. Doch auch Monster wie Bummelz oder Schluppuck spielen eine Rolle.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle wichtige Infos, die ihr zum Event wissen müsst, damit ihr keine der neuen Inhalte verpasst.

Eine ganz langsame Entdeckung – Start, Boni, Inhalte

Wann geht es los? Das Event beginnt am 8. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit. Dann ist es ein paar Tage lang aktiv und endet bereits am Sonntag, dem 13. Juni, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Welche neuen Pokémon gibt es? Ihr trefft zum erste Mal auf Galar-Flegmon in Pokémon GO. Wer will, kann diese besonderen Flegmon dann zu Galar-Lahmus weiterentwickeln. Dafür müsst ihr mit Galar-Flegmon als Kumpel insgesamt 30 Gift-Pokémon fangen. Galar-Laschoking wird noch nicht freigeschaltet.

Neue Mega-Entwicklung: In Mega-Raids trefft ihr nach Beginn des Events erstmals auf Mega-Lahmus. Das Pokémon gehört zu den Typen Psycho und Wasser und hat deshalb einige Schwächen. In unserem Konter-Guide zu Mega-Lahmus seht ihr, welche Angreifer ihr wählen solltet.

Die nötige Energie für die Mega-Entwicklung findet ihr übrigens auch in exklusiven Feldforschungen, die ihr während des Events erhalten könnt.

Spawns in der Wildnis: In der Zeit des Events trefft ihr in der Wildnis vermehrt auf die Pokémon:

Flegmon

Bummelz

Schluppuck

Spoink

Mit Glück trefft ihr sogar Lahmus oder Muntier.

Wie ändern sich die Raids? Als Teil des Events trefft ihr bei den Raid-Kämpfen jetzt andere Pokémon.

Raids der Stufe 1 bieten Galar-Flegmon, Alola-Sleima, Muschas, Sheinux und Praktibalk

Raids der Stufe 3 bieten Relaxo, Laschoking, Letarking und Toxiquak

Sammler-Herausforderung: Passend zum Event erwartet euch eine Sammlerherausforderung. Dafür müsst ihr bestimmte Pokémon innerhalb der Event-Zeit fangen. Schafft ihr das, werdet ihr mit einem exklusiven Flegmon-Shirt, 30 Hyperbällen und 3.000 EP belohnt.

Was ist noch neu? Ihr erhaltet im Shop von Pokémon GO Accessoires, die zu Flegmon passen. Außerdem erhaltet ihr durch das Drehen von PokéStops und durch das Öffnen von Geschenken Sticker, die ihr an Geschenke für eure Freunde kleben könnt.

Im Shop erhaltet ihr eine kostenlose Event-Box, die euch 20 Pokébälle, 10 Superbälle und einen King-Stein spendiert. Mit einem King-Stein entwickelt ihr Flegmon zu Laschoking.

Wie gefällt euch das Event? Findet ihr das Thema mit langsamen und hyperaktiven Pokémon cool oder hättet ihr euch lieber etwas anderes gewünscht? Schreibt uns eure Meinung zum Event doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Gefällt euch das Event nicht? In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Events für den Juni 2021 bei Pokémon GO.