Pokémon GO hat jetzt 9 neue Quests und eine neue Raid-Herausforderung

In Pokémon GO sind ab heute, dem 08. Juni 2021, 9 neue Quests und eine neue Raid-Herausforderung vorhanden. Wir zeigen euch wie diese aussehen und welche Belohnungen ihr bei der Erledigung der Quests bekommt.

Was ist neu? Im Rahmen des heute startenden Events “Eine ganz langsame Entdeckung” hat Niantic 9 neue Quests und eine neue Raid-Herausforderung veröffentlicht. Die Quests erhaltet ihr als Feldforschungsaufgaben, wenn ihr am Pokéstop dreht. Anhand der Informationen von Leekduck (via reddit) haben wir für euch die neuen Aufgaben zusammengefasst.

Wie sehen die 9 neuen Quests aus?

Quest Belohnung Fange 8 Pokémon vom Typ Wasser Flegmon* Fange 8 Pokémon vom Typ Psycho Flegmon* Entwickle ein Pokémon 1 King-Stein Entwickle ein Flegmon 20 Mega-Energie für Lahmus Entwickle ein Pokémon vom Typ Psycho Flegmon* oder Muschas* Entwickle 3 Flegmon Galar-Flegmon Gib deinem Kumpel 3 Snacks Schluppuck Gewinne einen Raid in unter 60 Sekunden Galar-Flegmon Gewinne einen Raid in unter 10 Minuten Bummelz*

Anmerkungen: Pokémon, die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück als schillerndes Exemplar bekommen.

Wie sieht die neue Raid-Herausforderung aus?

Im Zusammenhang mit den neuen Quests entstand auch eine neue Raid-Herausforderung. Wie Dataminer bereits vor einigen Tagen herausgefunden haben, gibt es in Pokémon GO nun erstmals eine zeitliche Herausforderung zur Erledigung von Raids.

Neben den ohnehin bereits zeitlich begrenzten Raids, soll vor allem die Quest “Gewinne einen Raid in unter 60 Sekunden” den Trainern eine neue Herausforderung bieten. Dies soll euch einen noch größeren Anreiz geben, die Raids unter der eigentlichen Zeitbegrenzung zu gewinnen.

Während es sich bei der Quest “Gewinne einen Raid in unter 10 Minuten” eher um eine thematische Aufgabe handelt, die sich an den vielen langsamen Pokémon des Events orientiert, ist die zweite Raid-Quest bereits etwas anspruchsvoller.

Insbesondere bei Mega- oder 5-Sterne-Raids benötigt ihr mehrere Trainer, um den Raid-Boss in dieser Zeit zu besiegen. Allerdings ist diese Zeitanforderung insbesondere bei kleineren Raids auch allein gut zu schaffen.

Ob es zukünftig weitere dieser Art von Quests geben wird bleibt offen.

Schreibt uns gern in die Kommentare, wie ihr die neuen Quests findet. Was sagt ihr zur neuen Raid-Herausforderung? Ihr sucht außerdem noch nach den besten Angreifern gegen Mega-Lahmus? Wir haben für euch einen Konter-Guide zu Mega-Lahmus für Pokémon GO zusammengestellt, der euch für die Auswahl eures Teams bestens informiert.