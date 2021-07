Pokémon GO: Hyperbonus Teil 2 bringt gleich drei neue Shinys und Skaraborn-Raids

Die Inhalte für den zweiten Hyperbonus in Pokémon GO sind bekannt. Klar ist, dass einige neue Shinys kommen. Dazu erscheinen regionale Pokémon in Raids der Stufe 3. Das lohnt sich für euch.

Was ist das für ein Bonus? Während des GO Fests 2021 arbeiten Trainer auf der ganzen Welt gemeinsam daran, globale Herausforderungen zu erledigen. Diese Aufgaben wurden erfolgreich gelöst und deshalb aktivieren die Entwickler von Niantic im Verlauf der nächsten Wochen insgesamt drei Hyperboni.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, was beim zweiten Teil des Hyperbonus passiert.

Hyperbonus Teil 2 mit Shiny Skaraborn

Wann läuft das? Der zweite Hyperbonus startet am Freitag, dem 6. August, und ist dann für über eine Woche, bis zum 20. August, aktiv. Die Start- und End-Zeiten sind jeweils um 10:00 Uhr Ortszeit.

Welche neuen Shinys kann man fangen? In der Ankündigung spricht Niantic von Shiny Palkia, das ihr mit Glück nach Raidkämpfen der Stufe 5 finden könnt. Dazu kommen Shiny Skaraborn, die ihr finden könnt, nachdem ihr sie in Level-3-Raids bekämpft habt. In Raids der Stufe 1 trefft ihr auf Icognito in der U-Form. Mit Glück findet ihr diese auch als Shiny.

Wer spawnt häufiger? Während der Event-Zeit begegnet ihr in der Wildnis unter anderem Piepi, Somniam, Barschuft (Rotlinig und Blaulinig), Pygraulon, Furnifraß und Fermicula häufiger.

Was ändert sich bei Raids? In der folgenden Tabelle seht ihr, welche Raids in der Zeit des Hyperbonus 2 für euch aktiv sind.

Schwierigkeit Raidboss 1 Icognito U*

Schalellos (westlich + östlich)

Pygraulon

Psiau 3 Simsala

Kangama*

Skaraborn* 5 Palkia* Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr mit GLück als Shiny begegnen

Wer schlüpft aus den 7-km-Eiern? Einige regionale Pokémon werdet ihr aus den 7er-Eiern bekommen können. Während des Events sind das Schalellos (Westliches und östliches Meer), Barschuft (Rotling und Blaulinig), Furnifraß und Fermicula. Eine Übersicht über alle regionalen Pokémon in Pokémon GO gibt es hier.

Was bringt der Hyperbonus 1? Am 23. Juli startet der erste Teil des Hyperbonus und bringt euch bereits die ersten Belohnungen. Wir zeigen euch hier, was Hyperbonus 1 für Pokémon GO bringt.

Wie gefallen euch die Belohnungen für den Hyperbonus? Seid ihr damit zufrieden oder hättet ihr euch Belohnungen wie Sternenstaub-Boni gewünscht? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.