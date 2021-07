Pokémon GO: Trainer entdecken versteckte Funktion bei Meloetta

Das GO Fest 2021 brachte Meloetta zu Pokémon GO. Durch eine Spezialforschung könnt ihr es erhalten. Nun entdeckten Spieler nach dem Event eine geheime Funktion, die bestens zum Melodie-Pokémon passt.

Um was geht’s? Am vergangenen Wochenende lief in Pokémon GO das große GO Fest 2021. Zwei Tage lang gab es allerhand Boni und Inhalte für die vielen Trainer, die auf der ganzen Welt daran teilnahmen. Dazu gehört auch eine Spezialforschung, die Trainer mit dem neuen Melodie-Pokémon “Meloetta” aus der 5. Generation belohnt.

Erst jetzt nach Ende des Events fiel auf, dass sich Meloetta als Kumpel auf die Musik im Spiel auswirkt. Trainer loben die Entwickler für Niantic, für diese Idee.

Meloetta aktiviert Musik des GO Fests

Wie funktioniert das? Wenn ihr Meloetta in Pokémon GO als euren Kumpel einstellt, dann spielt wieder die Musik, die während des GO Fests 2021 abgespielt wurde. Euren Kumpel wechselt ihr, indem ihr neben eurem Avatar-Bild auf den Kumpel klickt und dann ganz nach unten scrollt. Wählt dann “Kumpel wechseln” und sucht anschließend euer Meloetta aus.

Wenn ihr jetzt in den Einstellungen von Pokémon GO die Musik aktiviert, dann hört ihr wieder den Soundtrack des GO Fests.

Dass das funktioniert, bemerkte Spieler KuhaMaven auf reddit (via reddit.com). Solche Auswirkungen kannte man von den Kumpel-Pokémon bisher nicht. Diese geheime Funktion wurde auch nicht von den Entwicklern kommuniziert.

Besitzt ihr noch kein Meloetta? Über eine Forschung schaltet ihr das neue Pokémon frei. Alle Aufgaben und Belohnungen der Meloetta-Forschung findet ihr hier.

Das sagen die Spieler: Der Fund kommt in der Community der Trainer gut an. Auf reddit schreibt Nutzer EmmatheBest (via reddit.com): “Okay, das ist eine tolle Idee. Hut ab vor Niantic, dass sie das gecodet haben”.

Andere schreiben:

“Das war eine tolle Idee. Noch besser als mein 10/10/10 Meloetta” (via reddit.com).

“Danke, dass du das teilst. Brillant! Meloetta ist schon seit Jahren einer meiner Favoriten und jetzt mag ich es noch mehr” (via reddit.com).

Viele Trainer schreiben, dass sie Pokémon GO eigentlich nur ohne Musik spielen und ihnen diese Änderung ohne den reddit-Post gar nicht aufgefallen wäre. An manchen Stellen vermutet man, dass es sich dabei um einen Bug handeln könne und gar nicht geplant war, die GO Fest Musik in dieser Verbindung wieder zu aktivieren.

Spielt ihr Pokémon GO mit Musik und werdet durch den Fund jetzt Meloetta als Kumpel nehmen, oder macht ihr es wie die anderen Trainer und lasst die Musik bei Pokémon GO dauerhaft deaktiviert? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, wie ihr das mit der Musik in Pokémon GO handhabt.

