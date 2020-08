Pokémon GO startet morgen die Enigma-Woche – Das steckt drin

Die Enigma-Woche startet am 7. August in Pokémon GO. Mit dabei sind Icognito, Deoxys und Pygraulon. Wir zeigen euch alle Boni und Inhalte, die euch beim Event erwarten.

Was ist das für ein Event? Die Enigma-Woche startet am 7. August in Pokémon GO und ist der zweite Teil des Hyperbonus, den Trainer sich während des GO Fests 2020 verdienten. Euch stehen jetzt zwei Event-Wochen bevor. Den ersten Teil des Events bildete die Drachen-Woche.

Während der Enigma-Woche erwarten euch besondere Spawns in der Wildnis wie Lunastein, Sterndu, Sonnfel, oder Pygraulon. Dazu verändern sich 7-km-Eier-Inhalte, Raids und euch erwarten Shinys.

Jeder Spieler kann an diesem Event teilnehmen. Selbst, wenn ihr kein Ticket für das GO Fest 2020 gekauft habt.

Die Inhalte der Enigma-Woche in Pokémon GO

Wann geht es los? Der Startschuss der Enigma-Woche fällt am 7. August um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Zu dem Zeitpunkt endet dann auch die aktuelle Drachen-Woche.

Das neue Event ist dann wieder eine Woche lang aktiv und endet am Freitag, den 14. August um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Pygraulon wird einer der Hingucker in der Enigma-Woche bei Pokémon GO

Neue Spawns für euch: In der Wildnis von Pokémon GO wird sich einiges verändern. Niantic erklärte bereits, welche Spezies ihr häufiger sehen werdet. Das sind:

Sterndu

Pummeluff

Piepi

Lunastein

Sonnfel

Puppance

Bronzel

Pygraulon

Neue Inhalte der 7-km-Eier: In den Eiern mit 7 Kilometer Distanz erwarten euch die folgenden Spezies:

Pii,

Fluffeluff

Lunastein

Sonnfel

Pygraulon

Neue Raid-Bosse: Eine neue Event-Woche bringt meistens auch neue Bosse auf Arenen. So auch die Enigma-Woche. Freut euch auf

Bronzong,

Lepumentas,

Pygraulon

Icognito in den Formen U, L, T, R und A

Weitere Bosse wurden bisher noch nicht angekündigt. Wir werden auch auf MeinMMO informieren, sobald die Aufstellung klar ist.

Diese Shinys erwarten euch: Für die Shiny-Jäger unter euch dürfte dieses Event spannend werden. Auf eurem Plan stehen Sterndu, Deoxys und Icognito. Sterndu könnt ihr praktisch überall in seiner Shiny-Form begegnen, da es häufiger in der Wildnis spawnt.

Deoxys in seiner Shiny-Form findet ihr mit Glück, wenn ihr legendäre Raids absolviert.

Icognito trefft ihr während der Enigma-Woche auch als Raidboss. Auch hier braucht ihr Glück, um die schillernde Form zu treffen. Nach der Drachen-Woche zeigen Trainer bereits Skepsis entgegen der Shiny-Ankündigung.

Solltet ihr aber vom Glück geküsst sein und den Shinys begegnen, dann sehen sie folgendermaßen aus:

Was passiert im August noch? Dieser Monat steckt voller Events. Euch erwartet noch eine weitere Hyperbonus-Woche, Rampenlicht-Stunden, PvP-Events und mehr. Eine Übersicht aller Events im August bei Pokémon GO findet ihr hier.

Auf welches freut ihr euch am meisten und was ist euer Ziel für die Enigma-Woche?