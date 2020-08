Pokémon GO bringt kurz Shiny Icognito – Doch Spieler sind skeptisch

Shiny Icognito wird in den nächsten Tagen ein großes Thema in Pokémon GO. Die Entwickler kündigten an, dass es nur kurz zu Besuch ist. Beeilt euch also, wenn ihr es fangen wollt.

Um was geht es? Das Team von Pokémon GO machte am 5. August auf Twitter darauf aufmerksam, dass schillernde Icognito von Trainern gefangen werden können. Aber nur für eine begrenzte Zeit. Nach der Enigma-Woche sollen sie sich wieder verstecken.

Einige Spieler zeigen sich skeptisch gegenüber den Chancen, die schon bei der Drachen-Woche für Probleme sorgten.

U L T R A Icognito – Sogar als Shiny

Was wurde angekündigt? Das Team schreibt: „Für eine begrenzte Zeit können Trainer mit Glück schillernden Icognito begegnen! Es scheint, dass sich diese schillernden Pokémon nach der Enigma-Woche wieder verstecken.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Danach verweisen sie im Tweet auf den Blog-Eintrag aus Juli. Die Enigma-Woche startet am Freitagabend mit den neuen Icognito-Raids. Ab dann könnt ihr sie fangen. Im Blog von Pokémon GO stehen die Details zu Icognito wie folgt:

Folgende Pokémon erscheinen in Raid-Kämpfen: Bronzong, Lepumentas, Pygraulon und Icognito U, L, T, R und A.

Für begrenzte Zeit könnt ihr mit Glück Schillernden Icognito begegnen! Es scheint jedoch, als würden sich diese nach der Enigma-Woche wieder verstecken.

Wie sehen die Shinys aus? In der Übersicht zeigen wir euch die normalen und Shiny-Varianten der Icognito-Formen U, L, T, R und A.

Die Enigma-Woche ist der zweite Teil des Hyperbonus und startet am Freitagabend, den 7. August. Während dieser Event-Woche erwartet euch außerdem Deoxys in den 5er Raids.

Warum sind Spieler skeptisch?

Das sind die Argumente: Der erste Teil des Hyperbonus 2020 war die Drachen-Woche. Die sollte Trainern mit Glück Shiny Kapuno und Kaumalat bescheren. Doch Trainer analysierten die Chancen auf Kaumalat und Kapuno aus 7-km-Eiern und waren enttäuscht. Nun fürchtet man, dass die Chancen auf Shiny Icognito ebenfalls besonders niedrig sind oder man kaum Raids mit ihnen findet.

Auf reddit schreiben Spieler:

(sarkastisch) „Ich freu mich total auf Icognito-Raids, die selten verfügbar sind“

„Ich frage mich, ob Icognito-Raids so häufig werden, wie Kaumalat-Raids? (Habe nach 6 Tagen der Drachen-Woche nicht einen Kaumalat-Raid gesehen)“

„Das werden höchstwahrscheinlich lächerlich seltene Shinys, wenn man sich die jüngsten Beispiele ansieht. Ich hoffe, ich liege falsch. Aber ich bereite mich darauf vor, enttäuscht zu werden.

Auch auf Twitter ist man besorgt über die Shiny Chancen und bittet drum, dass diese nicht schlecht sind.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Eine andere Trainerin schreibt, dass diese Shinys wahrscheinlich so selten wie Kapuno sind:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Jetzt hoffen Trainer, dass die Shiny-Chancen nicht extrem niedrig sind und generell die Icognito Raids häufiger erscheinen, als man das in der Drachen-Woche sah. Schließlich hätte man sich diesen Bonus ja während des GO Fests verdient und will diesen nun genießen.

Alle weiteren Events, die euch im August bei Pokémon GO erwarten, seht ihr hier.