Pokémon GO: Trainer macht 400.000 EP in 30 Minuten – Wir zeigen euch, wie

Eine der wichtigsten Währungen in Pokémon GO sind die Erfahrungspunkte. Ein Trainer hat es nun geschafft innerhalb einer halben Stunde 400.000 EP zu verdienen. Wir haben uns angesehen, wie er das gemacht hat und erklären es euch.

Um was geht es? Wer in Pokémon GO Level 50 erreichen möchte, der muss entsprechend viele Erfahrungspunkte (EP) sammeln. Diese bekommen die Trainer über verschiedene Wege, wie das Fangen von Pokémon oder das Gewinnen eines Raids. Eine weitere Möglichkeit ist das Drehen am PokéStop.

Der Trainer DarthPika-3 hat nun eine Möglichkeit gefunden, wie er innerhalb von 30 Minuten 400.000 EP sammeln konnte und berichtet der Community auf reddit darüber (via reddit.com). Wir haben uns angesehen, wie er das geschafft hat und erklären es euch.

So konnte ein Trainer 400.000 EP in 30 Minuten sammeln

Durch den Wegfall einiger Corona-Boni, hat Niantic in den USA und Neuseeland mit einer Testphase zu neuen Erkundungs-Boni begonnen. Einer dieser Boni bringt den Trainern 10-fache EP beim erstmaligen Drehen eines PokéStops.

Diesen Bonus hat DarthPika-3 für sich genutzt. Er ist in ein Gebiet gefahren, wo er noch nie gespielt hat, es aber viele PokéStops gibt. Dadurch waren alle Stops für ihn neu und er hatte sie zuvor noch nie gedreht. Er ist jedoch nicht einfach durch die Gegend gezogen und hat an diesen PokéStops gedreht, sondern er hat sich zusätzlich ein Glücks-Ei gesetzt.

Damit hat er für die Dauer von 30 Minuten doppelt so viele EP bekommen. Wie er auf reddit schreibt, bekommt er durch den Bonus und das Glücks-Ei für jedes erstmalige Drehen 4.200 EP (via reddit.com). Nach eigenen Angaben konnte er auf diese Weise mit einem Glücks-Ei 400.000 EP erspielen.

Das sagt die Community zu diesem Tipp

Einige Trainer auf reddit freuen sich über diesen Hinweis und wollen es selbst ausprobieren. Manche Spieler, wie Mareykan rechnen sich in den Kommentaren bereits aus, wie viele EP ihnen zum nächsten Level noch fehlen und an wie vielen neuen Stops sie mit diesem Trick drehen müssten (via reddit.com).

Es gibt allerdings auch Kritik von Spielern, die bereits etwas länger bei Pokémon GO dabei sind. So schreibt Spirit_Bloom: “Die meisten langjährigen Spieler haben keinen Zugang zu genügend ‘neuen’ PokéStops, damit sich dies lohnt” (via reddit.com).

Dem stimmt auch der reddit-User Fullofhate01 zu und gibt den anderen Trainern in seinem Beitrag noch einen Hinweis. Er schreibt: “PokéStops, die ihr seit mehr als 2 Jahren nicht besucht habt, werden wieder zu nicht besuchten Stops. Aber ja, für Langzeitspieler kann es schwierig werden, neue zu finden” (via reddit.com).

Könnt ihr diesen Trick auch nutzen?

Im Moment werden die Erkundungs-Boni nur in Neuseeland und den USA getestet. Das heißt, dass es auch nur dort die 10-fachen EP beim Drehen eines neuen Stops gibt. Wenn die Testphase dort erfolgreich ist und Niantic überzeugen kann, dann werden diese Boni wahrscheinlich auch in Deutschland eingeführt.

Ob und wann es soweit sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Sollte es hierzu eine offizielle Mitteilung durch Niantic geben, dann werden wir euch hier, auf MeinMMO, darüber informieren.

Wie findet ihr diese Idee von DarthPika-3 zum Sammeln von EP? Habt ihr noch andere Tipps, wie Trainer schnell an viele EP kommen. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.

