Pokémon GO: Hyperbonus Teil 2 startet morgen mit diesen Boni und Pokémon

Morgen, am 06. August 2021, startet in Pokémon GO der zweite Hyperbonus. Wir haben uns angesehen, welche Pokémon und Boni euch zu diesem Event erwarten und haben alle Infos für euch zusammengefasst.

Was ist der Hyperbonus? Die Trainer von Pokémon GO hatten während des GO Fest 2021 die Möglichkeit bis zu 24 globale Herausforderungen zu bestreiten. Diese wurden durch die Spieler vollständig gelöst, weshalb sie sich drei weitere Events, in Form von Hyperboni, freigeschaltet haben. Der erste Hyperbonus ist bereits vorbei und es wird Zeit für das zweite Hyperbonus-Event.

Wann beginnt der 2. Teil des Hyperbonus? Der zweite Hyperbonus startet morgen, am 06. August 2021, um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann etwas mehr als eine Woche Zeit, um alle Boni aus dem Event zu nutzen, bis es am 17. August 2021, um 20:00 Uhr Ortszeit wieder endet.

2. Hyperbonus – Das sind die Pokémon und Boni

Wie auch im ersten Teil des Hyperbonus, wird es auch beim zweiten wieder zahlreiche Pokémon und ein paar Boni geben. Wir haben uns angesehen, welche Pokémon und Boni euch erwarten und haben diese für euch zusammengefasst.

Shiny Palkia steht im Mittelpunkt

Das zweite Hyperbonus-Event dreht sich um das Thema “Raum”, welches laut Niantic gestört sein soll (via pokémongolive.com). Das Pokémon, welches dafür verantwortlich ist und somit im Mittelpunkt des zweiten Hyperbonus steht, ist Palkia. Das legendäre Monster vom Typ Wasser und Drache ist in der Original-Serie in der Lage den Raum zu krümmen. Aus diesem Grund wird es während dieses Events die Level-5-Raids beherrschen.

In diesem Zusammenhang wird es außerdem erstmalig in seiner schillernden Variante im Spiel zu fangen sein. Allerdings lässt sich das Shiny vom normalen Palkia nur gering unterscheiden. Ihr erkennt es, wie im Bild zu sehen, an der leichten rosa Färbung des Körpers.

Palkia normal (links) und als Shiny (rechts)

Diese Pokémon sind auch dabei

Da es sich beim zweiten Hyperbonus um das Thema “Raum” dreht, soll es auch Pokémon von verschiedenen Orten geben. Diese könnt ihr über verschiedene Wege finden. Manche befinden sich in Eiern oder Raids und andere trefft ihr in der Wildnis. Wir haben uns angesehen, welche euch wo erwarten:

Wilde Pokémon: Während des 2. Teil des Hyperbonus könnt ihr in der Wildnis häufiger auf folgende Spawns treffen:

Piepi

Somniam

Barschuft Rotlinig

Barschuft Blaulinig

Pygraulon

Furnifraß

Fermicula

Monster aus 7-km-Eiern: Auch aus den 7-km-Eiern schlüpfen während des Events regionale Pokémon. Diese könnt ihr darin finden:

westliches Schalellos

östliches Schalellos

Barschuft Rotlinig

Barschuft Blaulinig

Furnifraß

Fermicula

Pokémon in Raids: Während des Hyperbonus-Events verändern sich auch teilweise die Raids. An diesen könnt ihr im Zeitraum vom 06. August 2021 um 10:00 Uhr bis 20. August 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit teilnehmen:

Raid Raid-Boss Level-1-Raid – Icognito U*

– westliches Schalellos

– östliches Schalellos

– Pygraulon

– Psiau Level-3-Raid – Simsala

– Kangama*

– Skaraborn* Level-5-Raid – Palkia* Pokémon, die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen

Neben Palkia dürften in den Raids auch Skaraborn und Kangama interessant sein. Beide gibt es sonst in Europa nicht zu fangen und sie sind darüber hinaus auch noch als Shiny verfügbar. Und auch Icognito U wird mit etwas Glück, wie bereits im ersten Hyperbonus, wieder in seiner schillernden Form zu fangen sein.

Kangama, Skaraborn und Icognito U normal (oben) und als Shiny (unten)

Diese Boni erwarten euch

Natürlich könnt ihr euch neben den vielen Pokémon auch auf ein paar Boni freuen. So erwartet euch während des 2. Hyperbonus wieder eine befristete Forschung, die ihr im Eventzeitraum lösen könnt. Außerdem wird es auch in den PokéStops wieder thematische Feldforschungen geben.

Wie findet ihr die Pokémon und Boni im 2. Teil vom Hyperbonus? Werdet ihr an den Raids mit Palkia teilnehmen? Oder wollt ihr lieber ein schillerndes Skaraborn ergattern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Endlich sind auch erste Informationen zum 3. Teil des Hyperbonus bekannt. Wir haben uns angesehen, welche neuen Pokémon und Boni euch erwarten und alle Details für euch zusammengefasst.