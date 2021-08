Pokémon GO bringt neue legendäre Monster – So stark werden Zacian und Zamazenta

Im Rahmen des 3. Hyperbonus-Events wird es in Pokémon GO 7 neue Monster geben. Zwei davon sind die legendären Pokémon Zacian und Zamazenta. Wir haben uns angesehen, was das für Monster sind und haben für euch alle Informationen zusammengefasst.

Worum geht es? Zum GO Fest 2021 hatten die Trainer die Möglichkeit, an verschiedenen globalen Herausforderungen teilzunehmen. Dadurch wurden drei weitere Events freigeschaltet. Zum letzten dieser Events, dem 3. Hyperbonus, sollen nun neue Pokémon ins Spiel kommen, darunter 2 legendäre: Zacian und Zamazenta

So stark wird Zacian

Was ist das für ein Pokémon? Zacian ist ein legendäres Pokémon vom Typ Fee. Es wird in erster Linie mit dem Video-Spiel Pokémon: Schwert- und Schild in Verbindung gebracht und ziert dort das Cover von Pokémon Schwert. Eine Vor- und Weiterentwicklung hat es nicht.

Zacian wird im Zeitraum vom 20. August 2021 um 10:00 Uhr bis 26. August 2021 um 10:00 Uhr in den Level-5-Raids in seiner heldenhaften Krieger-Form verfügbar sein. Es hat eine Schwäche gegen Attacken vom Typ Gift und Stahl. Ihr solltet deshalb entsprechende Pokémon einsetzen, um es zu besiegen.

Zacian in seiner heldenhaften Kriegerform (via pokemon.com)

So stark wird es: Wie in der Übersicht von gamepress zu sehen ist, kann Zacian in seiner heldenhaften Krieger-Form einen soliden Angriffswert aufweisen und auch seine Verteidigung ist in Ordnung (via gamepress.gg). Die Ausdauer ist hingegen nur durchschnittlich. Seine Form “König des Schwertes” kann da hingegen nochmal deutlich bessere Werte vorzeigen.

Die maximale Stärke von Zacian nach dem Raid wird von gamepress mit 2.188 WP angegeben. Mit einem Wetterbonus soll es sogar 2.735 WP erreichen. Wenn ihr dieses Monster auf Level 50 bringt, dann könnte es maximal 4.329 WP aufweisen.

In Pokémon Schwert und Schild kann Zacian eine ganze Reihe an Attacken lernen. Welche Angriffe es in Pokémon GO bekommen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Das Moveset ist jedoch neben den Werten ebenfalls ausschlaggebend dafür, ob es ein guter Angreifer im Spiel wird.

So stark wird Zamazenta

Was ist das für ein Pokémon? Zamazenta bildet das Gegenstück zu Zacian und steht deshalb als Vertreter für Pokémon Schild. Es handelt sich hierbei ebenfalls um ein legendäres Pokémon und gehört zum Typ Kampf.

In den Level-5-Raids wird euch Zamazenta im Zeitraum vom 26. August 2021 um 10:00 Uhr bis zum 01. September 2021 um 10:00 Uhr als Raid-Boss gegenüberstehen. Auch dieses Monster wird dort in seiner heldenhaften Kriegerform zu finden sein. Um es zu besiegen, solltet ihr Psycho-, Flug- oder Fee-Attacken einsetzen.

Zamazenta in seiner heldenhaften Kriegerform (via pokemon.com)

So stark wird es: Laut gamepress ist Zamazenta in den Werten von Angriff, Verteidigung und Ausdauer genauso stark wie Zacian (via gamepress.gg). Wie gut es dann tatsächlich ist, kann man noch nicht mit Sicherheit sagen, denn das genaue Moveset ist auch hier noch nicht bekannt.

Dass Zamazenta und Zacian genau die gleichen Werte haben, zeigt sich auch in der Übersicht zur maximalen Stärke. Es wird laut den Angaben von gamepress ebenfalls nach dem Raid mit maximal 2.188 WP zu fangen sein. Hat es einen Wetterbonus, kommt es auf 2.735 WP. Auch auf Level 50 kann Zamazenta demnach maximal 4.329 WP erreichen.

Wie bei Zacian hat auch seine andere Form “König des Schildes” nochmal deutlich bessere Werte. Hierbei sticht vor allem die Verteidigung hervor. Diese Formen von Zacian und Zamazenta sind jedoch im Spiel noch nicht zu fangen.

Auf welches der beiden legendären Pokémon freut ihr auch im 3. Hyperbonus am meisten? Und welche Attacken wünscht ihr euch für Zacian und Zamazenta? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare, hier auf MeinMMO.

In den nächsten Wochen erwarten euch in Pokémon GO noch weitere spannende Events, Rampenlicht- und Raid-Stunden. Wir haben uns angesehen, welche Events sich im August besonders lohnen und sie für euch zusammengefasst.