Pokémon GO: Dataminer zeigen 7 neue Galar-Pokémon, die ihr bald fangen könnt

Dataminer haben in Pokémon GO 7 neue Galar-Pokémon gefunden. Wir haben uns angesehen, um welche es sich dabei handelt und verraten euch, welches Monster außerdem im Spiel-Code entdeckt wurde.

Was ist passiert? Eine Gruppe von Dataminern, die PokeMiners, suchen regelmäßig im Spiel-Code von Pokémon GO nach neuen Informationen. Diese teilen sie dann mit anderen Spielern, indem sie die Informationen veröffentlichen.

Dadurch konnten sie in der Vergangenheit bereits häufiger Hinweise auf Änderungen in Pokémon GO vor einem eigentlichen Release finden. Diese haben sich dann häufig auch bestätigt. Nun haben die PokeMiners im Spiel 7 neue Galar-Pokémon entdeckt. Wir zeigen euch welche das sind.

Das sind die neuen Pokémon

Der reddit-User martycochrane veröffentlicht in seinem Beitrag die aktuellen Funde der PokeMiners (via reddit.com). Laut diesen hat Niantic nun die ersten Informationen zu den neuen Galar-Pokémon im Spiel-Code hinterlegt. Dabei handelt es sich um die 7 Monster, die im Rahmen des 3. Hyperbonus-Events zu fangen sein werden:

Raffel

Schlaraffel

Wolly

Zwollock

Legios

Zacian

Zamazenta

Wie auch bei den anderen Monstern im Spiel, hat Niantic bei Legios sowie Raffel, Schlaraffel, Wolly und Zwollock bereits die schillernden Versionen im Spiel-Code hinterlegt. Diese werden aber zum 3. Hyperbonus voraussichtlich noch nicht zu fangen sein.

Wie diese aussehen, zeigt euch nachfolgend der reddit-Beitrag von martycochrane, den wir für euch eingebettet haben:

Hoopa im Spiel-Code entdeckt

Wie ihr im reddit-Beitrag sehen könnt, wurde außerdem auch Hoopa endlich im Code von Pokémon GO gefunden. Dieses mysteriöse Pokémon hat bereits zum GO Fest 2021 eine zentrale Rolle gespielt und war am 2. Event-Tag für die zahlreichen legendären Raids verantwortlich. Auch zum 3. Hyperbonus soll es wieder seine Finger im Spiel haben.

Doch bislang war es in Pokémon GO noch nicht zu bekommen. Der Fund im Spiel-Code könnte nun darauf hindeuten, dass es bald im Spiel zu fangen sein wird. Doch das ist bisher nur Spekulation. Einige Trainer fragen sich schon seit dem GO Fest, wann der Release von Hoopa endlich erfolgt und spekulieren über mögliche Zeitpunkte.

Wann es so weit sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Sobald es dazu eine offizielle Information gibt, lest ihr es hier auf MeinMMO.

Weitere Funde der Dataminer

Neben den neuen Galar-Pokémon und Hoopa, haben die Dataminer auch neue Grafiken zu den Power-Ups bei den PokéStops gefunden. Diese sollen, wie im Beitrag von martycochrane zu sehen, von einem normalen Stop bis zu einem Level-3-Stop hochgelevelt werden können.

Optisch unterscheiden sie sich dann zum einen durch die Größe, aber auch durch die Anzahl der waagerechten Leisten am unteren Teil des Stops. Wann diese Funktion im Spiel eingeführt wird und was sie für die Trainer zu bedeuten hat, ist allerdings noch nicht offiziell bekannt.

Auf welches der neuen Pokémon freut ihr euch am meisten? Und was denkt ihr, wann es Hoopa endlich im Spiel zu fangen geben wird? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare!

