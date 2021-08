Pokémon GO: Alle Rampenlichtstunden im August und ihre Boni

Die Rampenlichtstunden im August bei Pokémon GO sind bekannt. Insgesamt sind das fünf Termine. Wir zeigen euch, wann ihr Bonbons und EP erhaltet und wann es wieder Sternenstaub gibt.

Was sind das für Events? Die Rampenlichtstunden laufen jeden Dienstagabend in Pokémon GO. Eine Stunde lang steht dann ein bestimmtes Pokémon im Fokus und spawnt nahezu überall. Begleitet wird das von einem Bonus, der euch mehr Sternenstaub, mehr EP oder mehr Bonbons bringt.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Termine für die Rampenlichtstunden im August 2021.

Alle Termine – Rampenlicht-Stunden im August 2021

Merkt euch die Pokémon: In den nächsten Wochen stehen die folgenden Pokémon im Fokus der Rampenlichtstunden:

Datum Pokémon und Bonus 3. August Magnetilo

und mehr Sternenstaub 10. August Schalellos (Östliches Meer)

und mehr EP 17. August Schalellos (Westliches Meer)

und mehr Bonbons 24. August Raffel

und mehr Bonbons 31. August Wolly

und mehr EP

Nachfolgend gehen wir noch genauer auf die Rampenlichtstunden ein und zeigen euch die Boni im Detail.

Rampenlichtstunde am 10. August

Welches Pokémon trefft ihr da? Schalellos in der Form des östlichen Meeres.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Für wen lohnt sich das? Wenn ihr generell noch Erfahrungspunkte auf dem Weg von Level 41 bis 50 braucht, kann euch die Rampenlichtstunde dabei helfen. In Kombination mit einem Glücks-Ei erhaltet ihr während der Rampenlichtstunde die vierfachen EP. Das blaue Schalellos findet ihr auch generell in Deutschland, das ist also kein großer Bonus in Bezug auf das Pokémon.

Gibt es das als Shiny? Nein, Schalellos ist noch nicht als Shiny in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlichtstunde am 17. August

Welches Pokémon trefft ihr da? Schalellos in der Form des westlichen Meeres.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Die Bonbons sind bei diesem Event eher nebensächlich, da ihr vor allem Schalellos in der Wildnis trefft. Es lohnt sich hingegen, Raids zu machen, um da die doppelten Fang-Bonbons zu sichern. In Kombination mit Sananabeeren gibt es dann die vierfachen Bonbons.

Außerdem gibt es das rote Schallelos in Deutschland nicht in der Wildnis zu fangen. Dadurch bekommt ihr die Chance auf regionale Pokémon.

Gibt es das als Shiny? Nein, Schalellos wurde bisher nicht als Shiny veröffentlicht.

Rampenlichtstunde am 24. August

Welches Pokémon trefft ihr da? Im Fokus des Events steht Raffel.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Hier lohnt es sich, den Monat über wenig Pokémon zu verschicken und dann passend zur Rampenlichtstunde gesammelt alle zu verschicken. Denn so verdient ihr damit die meisten Bonbons.

Gibt es das als Shiny? Nein, Shiny Raffel ist bisher nicht in Pokémon GO erhältlich.

Rampenlichtstunde am 31. August

Welches Pokémon trefft ihr da? Im Fokus des Events steht Wolly.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelten Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Für alle, die sich Pokémon zum Entwickeln aufbewahren und noch auf viele EP sammeln wollen. Ihr könnt die Stunde nutzen, um eure Entwicklungen durchzuführen.

Gibt es das als Shiny? Nein, Shiny Wolly könnt ihr noch nicht in Pokémon GO fangen.

In den nächsten Tagen und Wochen stehen im Spiel so einige Events für euch an. Der Community Day mit Evoli, Raidstunden und vieles mehr.

In unserer Übersicht zu allen Events im August 2021 bei Pokémon GO zeigen wir euch alle Termine. Welche Events und Rampenlichtstunden wollt ihr diesen Monat auf jeden Fall mitnehmen? Schreibt uns eure Meinung und Auswahl doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.