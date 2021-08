Wegen der Änderung des PokéStop-Interaktions-Radius in Pokémon GO kamen Trainer auf der ganzen Welt zusammen. Sie richteten sich mit einem offenen Brief an Niantic. Nun antworteten die Entwickler. Doch die Reaktionen der Trainer zeigen Enttäuschung.

Was ist passiert? In den letzten Tagen stehen die Entwickler von Pokémon GO in der Kritik.

Am 1. August liefen einige Corona-Boni ab, die Pokémon GO während der Pandemie aktivierte. So müssen Trainer in den USA und Neuseeland sich PokéStops nun wieder auf 40 Meter nähern, um mit ihnen interagieren zu können. Mit dem Bonus war der Radius mit 80 Metern doppelt so groß.

Schon am 2. August meldeten sich viele Trainer in den sozialen Medien und erklärten, dass das Entfernen der Corona-Boni für die Spieler ein Schlag ins Gesicht sei.

Am 5. August teilten Trainer auf der ganzen Welt einen offenen Brief an Niantic. Darunter die größten YouTuber zu Pokémon GO und wichtige Content Creator. Im Brief fordern Trainer, dass man den Radius wieder auf 80 Meter erhöhen solle und welche Vorteile das im Spiel bietet. Vor allem, welche Nachteile der 40-Meter-Radius mit sich bringt. Mit dem Hashtag #HearUsNiantic wollten Trainer gehört werden.

Am 5. August teilte das Team von Niantic seine Antwort auf den offenen Brief mit, die wir euch hier zeigen.

Generell spricht Niantic davon, dass man die Community und ihre Forderungen gehört habe. Niantic zeigt auch, wie sie darauf nun reagieren wollen. Aber sie erhöhen nicht einfach den PokéStop-Radius.

Warum Niantic den Radius änderte und was nun passiert

Das sagt Niantic: Auf dem Blog von Nianticlabs gibt es eine längere Stellungnahme auf den offenen Brief (via Nianticlabs.com). Wir binden euch die übersetzte Form hier im Artikel ein.

An unsere Pokémon-GO-Community: Wir danken euch für euren Brief und all euer Feedback. Wir hören euch. Wir sind von eurer Reaktion sehr beeindruckt. Nicht jedes Spiel hat eine so leidenschaftliche, globale Spielerbasis, wie wir sie glücklicherweise haben. Wie alle anderen Menschen auf der Welt hat auch unser Team sehr hart daran gearbeitet, sich an das globale Gesundheitsumfeld anzupassen. Die jüngsten Änderungen am Erkundungsbonus, die wir in den USA und Neuseeland vorgenommen haben, zielen darauf ab, einige der grundlegenden Elemente wiederherzustellen, die Spieler vor 2020 genossen haben, und Spieler wieder für Bewegung und Erkundung zu belohnen. Niantic hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dazu zu ermutigen, gemeinsam zu erkunden, sich zu bewegen und sicher zu spielen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Spieler haben für uns oberste Priorität. Aus diesem Grund haben wir die neuen Erkundungsboni in ausgewählten Regionen eingeführt, in denen es als sicher gilt, sich im Freien aufzuhalten. Die Forschungen zeigen, dass Spaziergänge im Freien sicher sind und mehrere gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Außerdem entspricht die Förderung der Erkundung im Freien der Mission von Niantic. Dennoch werden wir die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf Aktivitäten im Freien weiterhin beobachten und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Wir haben euer Feedback zu einer bestimmten Änderung gehört – der Interaktionsdistanz zwischen PokéStops und Arenen. Wir haben die Interaktionsdistanz in den USA und Neuseeland von 80 Metern auf 40 Meter zurückgesetzt, weil wir wollen, dass die Leute sich mit echten Orten in der realen Welt verbinden und Orte besuchen, die es wert sind, erkundet zu werden. Wir haben eure Vorschläge jedoch laut und deutlich vernommen und ergreifen daher die folgenden Maßnahmen, um auf die von euch geäußerten Bedenken einzugehen: Wir stellen ein internes, funktionsübergreifendes Team zusammen, das Vorschläge ausarbeiten soll, wie wir unseren Auftrag, Menschen dazu zu inspirieren, gemeinsam die Welt zu erkunden, beibehalten und gleichzeitig auf die spezifischen Bedenken eingehen können, die in Bezug auf die Interaktionsdistanz geäußert wurden. Wir werden die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe bis zum nächsten Jahreszeitwechsel (1. September) bekannt geben. Im Rahmen dieses Prozesses werden wir in den kommenden Tagen auch Vertreter der Community ansprechen, damit sie sich uns in diesem Dialog anschließen. Unser Ziel ist es, unterhaltsame und fesselnde Erlebnisse zu schaffen, die unserem Auftrag treu bleiben, und wir danken euch, dass ihr uns mit eurem aufmerksamen und konstruktiven Feedback herausfordert. Das Niantic-Team Quelle: Nianticlabs.com

“Also wollen sie die Distanz nicht ändern”

So reagieren die Spieler: Auf reddit sorgt die Antwort von Niantic für zahlreiche Kommentare (via reddit.com). Allerdings ist die Stimmung dort eher gedrückt.

Ein Spieler zitiert den vorletzten Absatz des Briefes, der über das interne Team handelt und schreibt “Also nein. Sie wollen die Änderungen der Interaktionsdistanz nicht wieder rückgängig machen.”

Nutzer dave5104 meint (via reddit.com): “Ich bin pessimistisch, was die ‘Ergebnisse’ angeht, mit denen sie sich zurückmelden werden. Eine einfache Antwort auf all dies wäre gewesen: ‘Wir werden die Entfernung[sänderung] zurücknehmen, während wir intern diskutieren!’ Aber nicht einmal diesen Knochen werfen sie uns hin. Es klingt, als hätten sie sich bereits entschieden und wollten das Pflaster nicht ein zweites Mal abreißen.”

Andere Fragen sich, was die Rechtfertigung der 40-Meter-Distanz bedeuten soll. So schreibt AgentNeko (via reddit.com): “80 Meter Interaktionsdistanz macht es für uns unmöglich, uns mit echten Orten in der realen Welt zu verbinden und Orte zu besuchen, die es wert sind, erkundet zu werden?”

Spieler mybham schlägt als Lösung vor, dass man sich einem Stop auf 20 Meter nähern muss, wenn man ihn zum allerersten Mal besucht. Danach sollte man die Interaktsionsdistanz auf 80 Meter erhöhen (via reddit.com).

Was sagt ihr zu der Antwort von Niantic? Findet ihr das gut, wie sie jetzt auf die Spieler reagieren und ist das eine Antwort, die ihr euch auf den offenen Brief erhofft habt? Oder findet ihr die 80 Meter Interaktionsdistanz sowieso überflüssig und wärt damit zufrieden, wenn es wieder auf 40 Meter reduziert wird?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.