Pokémon GO: Neuste Evoli-Änderung ist leider ein Fehler, aber keine Sorge

In den nächsten Wochen starten noch viele weitere spannende Termine für Trainer. Alle Events im August 2021 bei Pokémon GO findet ihr hier.

Die Entwickler schreiben: “Trainer, ein Fehler ist dafür verantwortlich, dass es keine Lauf-Anforderung gibt, wenn ihr Evoli zu Nachtara oder Psiana entwickelt, während es euer Kumpel ist. Wir werden diesen Fehler nicht vor dem 16. August um 19 Uhr beheben. Also nach dem bevorstehenden Community-Day-Event” (via Twitter.com ).

Das sagt Niantic: Auf Twitter schrieb der Support von Niantic am 12. August, was es mit der jüngsten Evoli-Änderung auf sich hat. Trainer bemerkten die wichtige Änderung bei Evoli für den Community Day , doch waren sich nicht sicher, ob das beabsichtigt ist.

In Pokémon GO gibt es seit kurzem eine wichtige Änderung der Evoli-Entwicklungen. Niantic sagt, dass die Änderung nicht beabsichtigt ist, aber erstmal im Spiel bleibt. Zum Glück der Spieler.

