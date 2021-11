Der Community Day mit Sheinux steht in Pokémon GO vor der Tür und ganz überraschend kündigen die Entwickler noch weitere Boni für das Event an. Die Trainer freuen sich und sagen: Sowas hätten wir gern bei allen künftigen Community Days.

Um was geht es? Am Wochenende startet der große Community Day im November bei Pokémon GO. Im Spotlight steht dabei Sheinux, das Elektro-Pokémon aus der vierten Spielgeneration. Eigentlich waren die Boni schon bekannt und Trainer stellten sich darauf ein, doch überraschend kündigten die Entwickler am 15. November weitere Boni an.

Ihr erhaltet kostenlose Raid-Pässe und spart außerdem Sternenstaub beim Tauschen von Pokémon. Wir zeigen euch hier die Boni im Detail und wie die Community darauf reagiert.

Neue Boni für Community Day mit Sheinux

Was ist neu? Auf reddit zeigte Teban54, dass es eine neue Ankündigung für den C-Day im November gibt. Niantic schreibt in der Meldung: “Da im November der letzte reguläre Community Day vor dem jährlichen Mega-Community Day im Dezember stattfindet, sind zusätzliche Boni aktiv”. Die Ankündigung zeigte Niantic im offiziellen Blog-Post zum Event.

Die weiteren Boni sind:

Erhalte bis zu drei kostenlose Raid-Pässe von Arenen während des Events und bis zu zwei Stunden nach dem Event

Tausche, die während des Events und bis zu zwei Stunden danach gemacht werden, benötigen 25 % weniger Sternenstaub

Dazu kommen die bekannten Boni:

Dreifache Bonbons für das Verschicken von Pokémon

Vierfache Chance, ein XL-Bonbon zu erhalten, wenn ihr Pokémon verschickt

Distanz, um Eier auszubrüten, auf ein Viertel reduziert

Rauch und Lockmodule halten drei Stunden an

Kostenlose Box im Shop mit 30 Hyperbällen

Box für 1280 PokéMünzen im Shop, die 50 Hyperbälle, viermal Rauch, 4 Sternenstücke und eine Top-Lade-TM enthält

Wann geht es los? Der Community Day mit Sheinux läuft am Sonntag, den 21. November, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Das sagen die Trainer dazu: Auf reddit ist die Reaktion über die neuen Boni sehr gut. Trainer freuen sich, dass Niantic hier noch mal eine Schippe drauflegt, um das Event weiter zu verbessern.

“Die Menge an Extra-Boni ist super. Ich hoffe, sie behalten diesen Trend für künftige C-Days bei”, schreibt Crabominibble2

“Die extra Raid-Pässe sind interessant. Ich frage mich, ob ein spezielles Raid-Wochenende stattfinden könnte”, schreibt ace2390

“Ich wünschte, es wären Fern-Raid-Pässe”, erklärt ChucksNorris243

“Schade, dass die [Tausch-]Distanz nicht dazu erhöht wurde”, kommentiert mattrogina

Wie gefallen euch die weiteren Boni für den kommenden Community Day? Motiviert euch das, noch mehr zu spielen oder findet ihr den C-Day mit Sheinux immer noch nicht spannend genug? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

