Pokémon GO startet morgen Jahreszeit der Herkunft – Trainer vermuten Release von Arceus

In Pokémon GO startet morgen, am 01. Dezember 2021, eine neue Jahreszeit, die sich mit der Vergangenheit und Herkunft auseinandersetzen soll. In den sozialen Netzwerken spekulieren die Trainer fleißig über die Inhalte dieser Season. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, auf welche Monster sie hoffen und erklären euch warum.

Um was für eine Jahreszeit geht es? In Pokémon GO gibt es verschiedene Seasons, die als Jahreszeiten bezeichnet werden und sich in der Regel über 3 Monate erstrecken. Bei der letzten, der Jahreszeit des Schabernacks, drehte sich alles um das mysteriöse Pokémon Hoopa.

Diese Season endet jedoch morgen, am 01. Dezember 2021, und wird durch eine neue abgelöst. Bislang ist zur neuen Jahreszeit noch nicht viel bekannt. Auf dem offiziellen Twitter-Account gab es allerdings erste Hinweise.

Die neue Season heißt demnach “Jahreszeit der Herkunft” und soll sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. So ist im Beitrag zu lesen: “In der nächsten Pokémon GO-Saison werden wir in der Vergangenheit nach Antworten suchen, die uns in die Zukunft von Pokémon GO führen werden! Begleite uns, bei unserem Pokémon GO-Abenteuer in die Jahreszeit der Herkunft!”

Was vermutet die Community hinter der “Jahreszeit der Herkunft”?

Der Twitter-Beitrag von Pokémon GO sorgte bei der Community für viel Gesprächsstoff und Spekulationen. Das liegt vor allem daran, dass zur neuen Jahreszeit nicht viel bekannt ist.

Doch auch mit den wenigen Informationen sind sich einige Trainer sicher, auf was ihr euch in den kommenden Monaten freuen könnt.

Release von Arceus und Monstern der Hisui-Region

Eines der am häufigsten vermuteten Monster ist das mysteriöse Pokémon Arceus. Dieses wünschen sich die Trainer schon sehr lange in Pokémon GO, allerdings hatte es bislang keinen Release.

Vor allem das Video, welches im Twitter-Beitrag integriert ist, verbinden einige Trainer mit der sogenannten Hisui-Region, was der heutigen Sinnoh-Region entspricht. Das neue Spiel Pokémon Legends: Arceus spielt in dieser besagten Region und auch der Vulkan auf dessen Titelbild gleicht dem Berg im Video.

Titelbild Pokémon Legends: Arceus (via nintendo.com)

ChexSway schreibt: “Könnte das auf eine Arceus-Spezialforschung hindeuten? Es würde mich wirklich überraschen, wenn das passieren würde, da Arceus der offensichtliche Kandidat für EX-Raids ist (die mit Sicherheit wiederkommen). Vielleicht könnten sie beides machen. Es wäre schade nur ein Arceus zu bekommen, denn es ist definitiv ein Pokémon, das die meisten Formänderungen erfordert.” (via reddit.com).

Auch SpaceSage37 ist davon überzeugt, dass es sich um Legends: Arceus handelt und schreibt: “Das Artwork und der Name klingen nach dem Release von Legends Arceus. Ich drücke die Daumen für mindestens eine alternative Form.” (via reddit.com).

Der reddit-User mEatwaD390 ist sich ebenfalls sicher: “Es sieht so aus, als ob Legends Arceus definitiv in diese Saison eingebunden wird, basierend auf der Schrift und dem Satz, den sie gegeben haben. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir Hisuan-Pokemon und Formwandler-Pokemon bekommen.” (via reddit.com).

Darüber hinaus wünscht sich mEatwaD390 das legendäre Pokémon Zygarde, welches ebenfalls noch nicht im Spiel ist. Welche süßen Monster die Hisui-Region noch für euch bereithält, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Pokémon zeigt 4 neue, süße Monster und ich will sie bitte sofort bei Pokémon GO haben

Ist ein Debüt von Arceus realistisch?

Thematisch würde es hervorragend in die neue Jahreszeit passen, denn Arceus wird auch als Schöpfer-Pokémon bezeichnet, welches die Pokémon-Welt erschaffen haben soll. In den Filmen von Pokémon steht es außerdem mit Palkia und Dialga in Verbindung, die beide bereits in Pokémon GO zu fangen sind.

Darüber hinaus ist Arceus ein Formwandler und kann so alle 18 Typen annehmen. Da Niantic im Spiel nun seit kurzem die Möglichkeit bietet, die Form eines Monsters zu verändern, wäre diese Funktion grundsätzlich auch bei Arceus möglich.

Arceus

Und auch der Release des neuen Spiels Pokémon Legends: Arceus, welches am 28. Januar 2022 für die Nintendo Switch erscheinen soll, könnte für ein Arceus-Debüt in Pokémon GO sprechen. Das wäre nicht das erste Mal, dass sich Niantic mit den Events im Spiel an der Veröffentlichung von neuen Filmen oder Spielen der Pokémon-Reihe orientiert.

Weitere Vermutungen zur “Jahreszeit der Herkunft”

Doch neben einem Debüt von Arceus gibt es noch weitere Vermutungen in der reddit- und Twitter-Community. So sind einige Trainer, wie QuvadesGaming, davon überzeugt, dass es sich bei dem Video um typische Orte in Johto handelt.

ProundV schreibt auf Twitter: “Es wäre schön, wenn sie eine Johto-Tour machen würden, so wie sie Anfang des Jahres eine Kanto-Tour gemacht haben. Mit einer Veröffentlichung aller Shinys von Johto.” (via twitter.com).

Auf reddit erklärt ArcticVulpix: “Das sind Mountain Silver und der Zinnturm, also wahrscheinlich Johto” (via reddit.com).

Und auch Mylife212 ordnet den Turm aus dem Video der Johto-Region zu: “Ich sehe auch den Glockenturm daneben, vielleicht eine Johto/Legends Arceus thematische Saison?” (via reddit.com)

Der reddit-User thisguysgaming weist darüber hinaus darauf hin, dass für die GO-Kampfliga im Januar ein Sinnoh-Cup und im Februar ein Johto-Cup angekündigt wurden (via reddit.com). Die PvP-Kämpfe orientieren sich normalerweise thematisch an den Events des Spiels.

Ob es also ein Debüt mit Arceus geben wird oder sich die Jahreszeit auf die Johto-Region konzentriert, bleibt weiterhin abzuwarten. Sobald Niantic hierzu genauere Informationen veröffentlicht, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Was denkt ihr, was hinter der Jahreszeit der Herkunft steckt? Hofft ihr auf einen Release von Arceus oder fändet ihr die Johto-Region auch interessanter? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

