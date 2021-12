Pokémon GO: Morgen startet das große Weihnachts-Event – Alle Shinys und Boni

In Pokémon GO startet morgen, am 16. Dezember 2021, das Weihnachts-Event. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Monster, Shinys und Boni euch zum ersten Event-Teil erwarten.

Um was für ein Event geht es? Anlässlich der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage, wird es in Pokémon GO ein thematisch passendes Feiertags-Event geben. Dabei könnt ihr euch wieder auf zahlreiche Spawns und Besonderheiten freuen, die das Spiel während der Weihnachtszeit für euch bereithält.

Wann startet das Event? Das Weihnachts-Event startet morgen, am 16. Dezember 2021, um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum Jahresende, den 31. Dezember 2021, um 20:00 Uhr Ortszeit. Dabei wird das Event in zwei Event-Abschnitte aufgegliedert (via pokemongolive.com):

Pokémon GO-Feiertage Teil 1: 16. Dezember 2021 um 10:00 Uhr bis 23. Dezember 2021 um 10:00 Uhr

Pokémon GO-Feiertage Teil 2: 23. Dezember 2021 um 10:00 Uhr bis 31. Dezember 2021 um 20:00 Uhr

Alle Spawns und Shinys zum 1. Teil vom Weihnachts-Event

Während des ersten Event-Teils könnt ihr euch natürlich auf zahlreiche Pokémon freuen. Dabei hat sich das eine oder andere Exemplar sogar besonders für euch in Schale geschmissen. Haltet also in der Wildnis und in Raids nach kostümierten Monstern wie Pikachu, Botogel, Damhirplex, Seemops, Petznief und Glaziola Ausschau.

Kostümierte Pokémon

Nachfolgend haben wir euch alle Spawns und Raid-Bosse für den ersten Teil des Feiertags-Events zusammengefasst und alle Monster, denen ihr auch in ihrer schillernden Variante begegnen könnt für euch mit einem (*) gekennzeichnet.

Pokémon in der Wildnis:

Pikachu mit Weihnachtsmütze*

Quiekel*

Weihnachts-Damhirplex*

Weihnachts-Botogel*

Schneppke*

Weihnachts-Seemops*

Shnebedeck*

Gelatini

Weihnachts-Petznief*

Alola-Sandan* (etwas seltener zu finden)

Frigometri (etwas seltener zu finden)

Pokémon in Raids:

Raids Pokémon Level-1-Raid Pikachu mit Weihnachtsmütze*

Alola-Sandan*

Quiekel*

Weihnachts-Seemops*

Weihnachts-Petznief* Level-3-Raid Austos

Weihnachts-Damhirplex*

Weihnachts-Botogel*

Weihnachts-Glaziola* Level-5-Raid Kyurem* Mega-Raid Mega-Stahlos*

Alle Boni zum Weihnachts-Event

Neben den veränderten Spawns und Raid-Bossen könnt ihr euch außerdem auch auf den einen oder anderen Bonus freuen. Folgende Boni hält das Weihnachts-Event ab dem 16. Dezember 2021 für euch bereit:

täglich bis zu 45 Geschenke öffnen

Limit zur Aufbewahrung auf bis zu 40 Geschenke erhöht

Rocket-Rüpel nutzen im Kampf häufiger Wasser- und Eis-Pokémon

Besonderer WP-Boost bei Mega-Rexblisar

Darüber hinaus könnt ihr euch auf folgende Besonderheiten im Spiel freuen:

Neue Event-Quests während des 1. Event-Teils Belohnung: Begegnung mit Pikachu mit Weihnachtsmütze*, Alola-Vulpix*, Quiekel*, Weihnachts-Damhirplex*, Weihnachts-Seemops*, Weihnachts-Petznief* und Frigometri

Neue Spezialforschung zur Jahreszeit der Herkunft

Holiday-Cup in der PvP-Liga

Neues Feature: Postkartenbuch

Event-Sticker (in Geschenken, an PokéStops und im Shop)

Während des Weihnachts-Event-Wochenendes, am 18. und 19. Dezember, findet außerdem der Community Day statt. Dieser C-Day im Dezember wird riesig und bringt euch 25 Monster, darunter Kaumalat, Wablu und Sheinux.

Alle Boni im Ingame-Shop

Im Ingame-Shop erwarten euch während des Weihnachts-Events neue Avatar-Artikel sowie veränderte Inhalte bei den Boxen:

Festliche Avatar-Artikel: Mütze Jacke Shorts



Boxen im Ingame-Shop: Spezialbox mit 50 Pokébällen, 2 Premium-Kampf-Pässen, 2 Super-Brutmaschinen und 3 Sternenstücken für 480 PokéMünzen Hyperbox mit 25 Hyperbällen, 18 Raid-Pässen, 5 Super-Brutmaschinen und 5 Rauch für 1.480 Pokémünzen Abenteuerbox mit 18 Super-Brutmaschinen, 2 Brutmaschinen, 2 Rauch und 4 Sternenstücken für 1.480 PokéMünzen



Festliche Avatar-Artikel

Wie findet ihr den ersten Teil des Weihnachts-Events? Auf welches Monster freut ihr euch am meisten? Und welchen Bonus hättet ihr euch noch gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens macht Pokémon GO Weihnachten noch besser und verlängert eure Boni. Wir haben uns angesehen, welche Boni das betrifft und in welchen Zeiträumen ihr sie nutzen könnt.