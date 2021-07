Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day mit Floink aus

Am Samstag, den 03. Juli 2021, findet in Pokémon GO der Community Day des Monats Juli statt. An diesem Tag steht Floink im Mittelpunkt und bringt einige Boni. Wir von MeinMMO haben uns diese Boni angesehen und verraten euch, wie ihr sie am besten nutzen solltet.

Was ist ein Community Day? Der Community Day ist ein besonderer Event-Tag in Pokémon GO, der einmal monatlich stattfindet. An diesem Tag steht ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt, das in dieser Zeit häufiger spawnt. Auch die Shiny-Rate ist während des Events deutlich erhöht. Deshalb habt ihr sehr gute Chancen, an diesem Tag eins oder sogar mehre davon zu fangen.

Außerdem erwarten die Trainer an diesem Tag zahlreiche Boni, die den Community Day nochmal interessanter machen. Im Monat Juli steht das Feuer-Pokémon Floink im Mittelpunkt des Events.

Community Day im Juli 2021 – Startzeit und Boni

Was? Der Community Day mit Floink

Wann? Am Samstag, den 03. Juli 2021, von 11 Uhr bis 17 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Floink wird im Eventzeitraum verstärkt in der Wildnis spawnen

Exklusive Attacke: Lohekanonade, bei Entwicklung zu Flambirex bis zu 2 Stunden nach dem Event

Boni:

– 3-facher Sternenstaub fürs Fangen

– Rauch hält drei Stunden

– Lockmodule halten drei Stunden

Wie auch in der Vergangenheit werdet ihr wieder insgesamt 6 Stunden Zeit haben um Floink zu fangen. Mit Hilfe von Rauch und/oder Lockmodulen ist somit auch das Spielen von Zuhause aus möglich.

Das steckt im Ingame-Shop: Neben den Boni habt ihr die Möglichkeit, weitere Inhalte für den Community Day im Shop des Spiels zu erwerben.

Die Spezialforschung “Geröstete Nüsse” für 1,00 Euro, die sich um Floink dreht.

Eine Community Day Box mit 50 Hyperbällen, 5 Rauch, 5 Sternenstücken und einer Top-Lade-TM für 1.280 Münzen.

So nutzt ihr den Community Day im Juli aus

Trefft diese Vorbereitungen: Bei Floink handelt es sich um ein Starter-Pokémon vom Typ Feuer aus der 5. Generation. Es kann über Ferkokel zu Flambirex entwickelt werden. Entwickelt ihr es bis zu 2 Stunden nach dem Event, erlernt es die Event-Lade-Attacke Lohekanonade. Ihr benötigt für die Entwicklung jede Menge Bonbons. Aus diesem Grund solltet ihr den Community Day nutzen, um möglichst viele davon zu farmen.

Damit euch das gelingt, empfehlen wir euch einen Vorrat von mindestens 350 Bällen. Damit solltet ihr einige Zeit lang fangen können, ohne neue Bälle am PokéStop erdrehen zu müssen.

Da die Pokémon darüber hinaus Platz benötigen, ist es ratsam, die PokéBox vorher auszumisten. Dadurch spart ihr euch während des Events kostbare Zeit, die ihr fürs Fangen nutzen könnt.

Diese Items eignen sich am Community Day: Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr an diesem Tag doppelten Sternenstaub. Diesen Bonus solltet ihr nutzen, denn der Sternenstaub in Pokémon GO ist eine der kostbarsten Währungen.

Ihr benötigt diesen nicht nur für das Hochleveln eurer Pokémon, sondern auch für das Erlösen von Crypto-Pokémon, sowie das Tauschen mit Freunden. Wenn ihr während des Events ein Sternenstück aktiviert, erhaltet ihr für eine halbe Stunde weitere 50% Sternenstaub.

Haltet ausreichend Items für das Event bereit

Des Weiteren lohnt es sich, während des Community Days einen Rauch zu setzen. Dieser sorgt 3 Stunden lang für genügend Spawns. Mit 2 Stück habt ihr somit den kompletten Eventzeitraum abgedeckt.

Wer während des Community Days besonders viele Floink-Bonbons sammeln möchte, sollte sich außerdem einen ordentlichen Vorrat an Sanana-Beeren zulegen.

Wie sehr lohnt sich der Community Day? Floink gehört nicht zu den seltensten Pokémon im Spiel, aber ist nun erstmalig als Shiny verfügbar. Mit Hilfe der Übersicht von PvPoke lässt sich erkennen, dass weder Floink noch seine Weiterentwicklungen zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören (via pvpoke.com).

Ihre Werte im Bereich Angriff und Ausdauer sind durchschnittlich, bei der Verteidigung können sie eher nicht überzeugen. Somit sind Floink, Ferkokel und Flambirex nicht für den Einsatz im Raid oder der PvP-Liga geeignet. Eine Ausnahme bildet der derzeit stattfindende Element-Cup, dort gehört Floink zu einem der besten Feuer-Angreifern.

Wer also für den Element-Cup noch ein starkes Floink benötigt oder Bonbons farmen möchte, kommt zum Community Day auf seine Kosten. Des Weiteren stehen aufgrund der erhöhten Spawn-Raten auch die Chancen gut, ein 4-Sterne-Floink zu fangen.

Shiny Floink, Ferkokel und Flambirex

Erstmalig wird Floink zum Community Day in seiner schillernden Variante verfügbar sein. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Shiny-Rate an diesen Tagen in der Regel bei 1 zu 25 liegt. Außerhalb vom Community Day liegt sie hingegen nur bei 1 zu 450. Aus diesem Grund stehen eure Chancen sehr gut, dass ihr zum Event einem schillernden Exemplar von Floink begegnen werdet.

Floink, Ferkokel und Flambirex normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie auf dem Bild zu sehen ist, lässt sich das schillernde Floink an seiner gelblicheren Färbung erkennen. Während man bei Ferkokel den Unterschied fast nur an der lila-farbenen Verzierung der Latzhose erkennt, sticht Flambirex bei seiner schillernden Variante vor allem durch die blauen Flammen heraus.

Freut ihr euch auf dieses Event mit Floink? Welche Boni findet ihr besonders gut? Und welches Pokémon wünscht ihr euch für den Community Day im August? Schreibt uns eure Meinung doch hier bei MeinMMO in die Kommentare!

Floink ist eher nichts für euch? Dann freut ihr euch vielleicht auf das bevorstehende Pokémon GO Fest 2021. Wir haben alle Infos dazu zusammengefasst.