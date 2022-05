Pokémon GO: Guide für Community Day im Mai mit Alola-Kleinstein – So nutzt ihr ihn aus

Am 21. Mai 2022 läuft in Pokémon GO der Community Day mit Alola-Kleinstein. Wir zeigen euch hier alle Boni, Inhalte sowie Shinys des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Monat läuft in Pokémon GO mindestens ein Community Day. Während des Event-Zeitraums steht immer ein Pokémon im Mittelpunkt, das dann vielerorts im Spiel auftaucht. Das ist auch eine gute Möglichkeit, Shinys zu sammeln, da während des Events die Chancen erhöht sind.

Beim Community Day im Mai 2022 steht das Pokémon Alola-Kleinstein im Fokus. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf Sternenstaub und Bonbons auswirkt. Wir zeigen euch hier alle Inhalte des Events.

Community Day im Mai 2022 – Startzeit, Boni, Inhalte

Was? Der Community Day mit Alola-Kleinstein

Wann? 21. Mai 2022 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Alola-Kleinstein trefft ihr überall in der Wildnis

Exklusive Attacke: Entwickelt ihr Alola-Georok zu Alola-Geowaz während des Events oder bis zu zwei Stunden danach, erlernt es die Sofort-Attacke Walzer

Boni:

– 3-facher Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte Chance auf XL-Kleinstein-Bonbons beim Fangen

– Rauch hält während des Events 3 Stunden

– Lockmodule halten während des Events 3 Stunden

– Schnappschüsse überraschen euch mit Pokémon-Begegnungen

– Während des Events und bis zu zwei Stunden danach könnt ihr einen zusätzlichen Spezialtausch durchführen (2 pro Tag)

– Während des Events und bis zu zwei Stunden danach kosten Tausche 50 % weniger Sternenstaub

Sonderbonus:

Fangen mehrere Trainer genügend Pokémon, die von einem einzelnen Lockmodul angezogen wurden, steigt der Sternenstaub pro gefangenem Monster an diesem PokéStop für 30 Minuten von dreifach auf vierfach

Kann man Shiny Alola-Kleinstein fangen? Ja, schillernde Alola-Kleinstein könnt ihr während des Events und auch außerhalb davon fangen. In der Übersicht zeigen wir euch die ganze Alola-Familie in der „normalen“ Form und in der Shiny-Form:

Besondere Attacke: Entwickelt ihr Alola-Georok während des Events oder bis zu zwei Stunden danach, dann erlernt es die Sofort-Attacke Walzer.

Das ist eine neue Sofort-Attacke.

In Trainerkämpfen verursacht Walzer 4 Schaden

In Arenakämpfen und Raidkämpfen verursacht Walzer 14 Schaden

Achtet auf die Zeit: Der Community Day im Mai läuft wieder nur für drei Stunden. Bis vor kurzer Zeit liefen die C-Day noch für sechs Stunden. Das ist wichtig für eure Zeitplanung.

Was gibt es im Shop? Für das Event könnt ihr euch drei spezielle Inhalte sichern. Eine Forschung für 1 € und zwei Item-Boxen.

Die 1-€-Forschung zum C-Day mit Alola-Kleinstein heißt „Ein steiniger Weg“ und wird euch eine Spezialforschung freischalten, wenn ihr das Ticket kauft. Ihr könnt jetzt auch Tickets verschenken.

Hier auf MeinMMO werden wir euch am Morgen des 21. Mai alle Inhalte der Forschung zeigen, damit ihr euch leichter entscheiden könnt, ob sich ein Kauf für euch lohnt

Dazu gibt es eine Community-Day-Box für 975 PokéMünzen, die euch folgende Inhalte bringt: 1 Super-Brutmaschine 1 Glücks-Ei 1 Top-Sofort-TM 1 Sternenstück

Eine kostenlose Box im Shop bringt euch 30 Hyperbälle und kann einmalig eingelöst werden

So nutzt ihr den Community Day mit Alola-Kleinstein richtig

Wie bereitet ihr euch vor? Nehmt euch in der Event-Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Zeit. Bedenkt, dass ihr die Entwicklungen für die besondere Attacke auch noch bis 16:00 Uhr erledigen könnt. Auch die reduzierten Tauschkosten und der zusätzliche Spezialtausch können bis 16:00 Uhr genutzt werden.

Wer viele Pokémon fangen will, braucht auch viele Bälle. Wir empfehlen euch mindestens 300 bis 400 Bälle, wenn ihr das Event gut nutzen wollt. Profis und Trainer, die besonders effizient spielen, sollten sich noch mehr Bälle einpacken.

Dazu ist es ratsam, vorher schon eure Pokémon-Sammlung aufzuräumen, damit ihr während des Events nicht an die Grenzen stoßt und Pokémon verschicken müsst. Das kostet nur unnötig Zeit.

Boni nutzen: Selbst, wenn ihr Alola-Kleinstein und seine Entwicklungen nicht mögt, dann lohnt sich der Sternenstaub-Bonus definitiv. Fangt ihr fleißig, dann könnt ihr euren Vorrat ordentlich füllen. Bedenkt, dass ihr mit einem Sternenstück eure Ausbeute noch weiter steigert.

Außerdem lädt das Event dazu ein, mit euren Freunden Pokémon zu tauschen, da die Kosten auf die Hälfte reduziert sind.

Wer es auf die Kleinstein-Bonbons abgesehen hat, der sollte zusätzlich Sananabeeren bei den Fängen nutzen, um eure erhaltenen Bonbons ein weiteres Mal zu verdoppeln.

Lohnt sich der Community Day mit Kleinstein?

Für wen lohnt sich das Event? Wenn ihr auf der Suche nach starken Gestein-Angreifern seid, dann befindet ihr euch bei diesem Event schon mal auf dem richtigen Weg. Gerade für neue Spieler ist Alola-Geowaz ein Pokémon, das euch erstmal helfen kann. Allerdings ist nach oben noch viel Luft und es gibt deutlich stärkere Angreifer für Raids.

Im PvP ist die Kleinstein-Familie allerdings nicht sonderlich stark. Jedoch ist Alola-Georok gerade bei Trainerkämpfen beliebt und hat dort eine Nische gefunden.

Allein für den Sternenstaub-Bonus sollte sich das Event allerdings schon für viele Trainer lohnen. Außerdem ist die erhöhte Chance auf Shinys für viele Trainer ein Anreiz, beim Event mitzumachen.

