Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Elezeba und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 31. Januar, die Rampenlicht-Stunde mit Elezeba. Wir zeigen euch alles zu Shinys, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. 60 Minuten lang steht dabei ein Pokémon im Fokus, das Niantic am Anfang des Monats auswählt. Zusätzlich ist während der Event-Zeit ein Bonus aktiv, der sich auf gewonnene EP, Bonbons oder Sternenstaub auswirkt.

Heute trefft ihr auf das Pokémon Elezeba aus der fünften Spielgeneration. Es gehört zum Typ Elektro und kann sich zu Zebritz weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 31. Januar – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Wie gewohnt beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr Ortszeit wieder.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis werdet ihr fast überall auf Elezeba treffen. Die Spawns sind stark erhöht und können durch den Einsatz von Rauch noch weiter gesteigert werden.

Dazu erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge Bonbons.

Das heutige Event ist die letzte Rampenlicht-Stunde im Januar. Eine Übersicht über alle Events dieses Monats findet ihr hier:

Kann man Shiny Elezeba fangen? Ja, die schillernde Version von Elezeba ist in Pokémon GO verfügbar. Mit etwas Glück könnt ihr ein Shiny finden. Bedenkt aber, dass die Shiny-Chancen bei einer Rampenlicht-Stunde nicht erhöht sind.

Shiny Elezeba und Shiny Zebritz

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Elezeba und seine Weiterentwicklung Zebritz sind als Angreifer nicht besonders stark. Wer nur für starke Pokémon an solchen Events teilnehmen möchte, der wird heute nicht gut belohnt.

Allerdings lohnt es sich, während des heutigen Events seine Pokémon-Sammlung aufzuräumen. Der Verschick-Bonus mit mehr Bonbons füllt eure Ressourcen ganz gut.