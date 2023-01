Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Samurzel und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 17. Januar, die Rampenlicht-Stunde mit Samurzel. Wir zeigen euch alles zu Shinys, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für 60 Minuten steht dabei ein Pokémon im Fokus, dessen Spawns deutlich erhöht sind. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf EP, Sternenstaub oder Bonbons auswirken kann.

Heute trefft ihr in der Rampenlicht-Stunde auf das Pokémon Samurzel und könnt dazu einen Bonus nutzen, der euch doppelte Erfahrungspunkte beschert.

Rampenlicht-Stunde am 17. Januar – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Die Rampenlicht-Stunde beginnt zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während des Events trefft ihr nahezu überall in der Wildnis auf Samurzel. Das Pokémon stammt aus der dritten Spielgeneration und gehört zum Typ Pflanze. Wenn ihr noch mehr Spawns erreichen wollt, könnt ihr beim Event auch Rauch nutzen.

Als weiteren Bonus erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge EP.

Das ist die dritte Rampenlicht-Stunde im Januar. Euch erwarten nach Samurzel in diesem Monat noch zwei weitere Events dieser Art:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Samurzel fangen? Ja, die schillernde Version von Samurzel ist in Pokémon GO freigeschaltet. Das Pokémon hatte 2020 bereits seinen C-Day und dort konntet ihr schon Shinys fangen. Bedenkt, dass die Shiny-Chancen während einer Rampenlicht-Stunde nicht erhöht sind.

Die Shiny-Familie von Samurzel in der Übersicht – Unten die Shinys

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Samurzel und dessen Entwicklung Blanas sind keine besonders starken Angreifer. Allerdings ist die letzte Entwicklung, Tengulist, in verschiedenen Situationen sehr nützlich. Bei Raids im PvE ist es eine günstige Alternative zu den besten Angreifern. Gerade neue Spieler können hier leicht an einen guten Angreifer kommen.

Im PvP kann es in der Hyperliga und Superliga fast ganz vorne mitspielen. Als Angreifer mit den Typen Pflanze und Unlicht habt ihr hier einen guten Kandidaten.