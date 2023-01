Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Zapplardin und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 24. Januar, die Rampenlicht-Stunde mit Zapplardin. Wir zeigen euch alles zu Shinys, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? An jedem Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für 60 Minuten steht dabei ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus, das jede Woche wechselt. Dazu gibt es für die Dauer des Events einen Bonus, der sich auf EP, Bonbons oder Sternenstaub auswirkt.

Beim heutigen Event trefft ihr auf Zapplardin. Es ist ein Pokémon aus der fünften Spielgeneration mit dem Typ Elektro. Dazu erwartet euch ein Bonus, der doppelte Bonbons bringt.

Rampenlicht-Stunde am 24. Januar – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Wie gewohnt beginnt das Event um 18:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Zapplardin treffen. Die Spawns sind stark erhöht. Wer noch weitere Spawns haben möchte, kann einen Rauch zünden.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Bonbons.

Das heutige Event ist bereits die vierte Rampenlicht-Stunde im Januar. Eine weitere erwartet euch noch in diesem Monat:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Zapplardin fangen? Nein, die schillernde Version von Zapplardin ist in Pokémon GO nicht verfügbar. Ihr könnt zur Rampenlicht-Stunde heute nur die normale Version fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Als Angreifer sind Zapplardin und seine Weiterentwicklung Zapplalek zu vernachlässigen. Die höchste Entwicklung, Zapplarang, spielt immerhin im oberen Mittelfeld der Superliga und der Hyperliga mit.

Als Angreifer in Raids gibt es viele bessere Elektro-Pokémon, die ihr nutzen könnt.

Jedoch ist der Bonbon-Bonus heute noch interessant. Der wirkt sich nicht nur auf Zapplardin aus, sondern auch auf andere Fänge wie Raidbosse. So könnt ihr dort auch mehr Bonbons einkassieren.