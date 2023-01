Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Flauschling und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 10. Januar, die Rampenlicht-Stunde mit Flauschling. Wir zeigen euch hier alle Infos zu den Zeiten, Boni und Shinys des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag veranstaltet Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde für euch. Für 60 Minuten steht dabei ein ausgewähltes Pokémon im Fokus und erscheint deutlich häufiger in der Wildnis. Begleitet wird das Event von einem Bonus, der sich auf EP, Sternenstaub oder Bonbons auswirken kann.

Heute trefft ihr bei der Rampenlicht-Stunde auf Flauschling und könnt euch dazu auf einen Bonus freuen, der euch mehr Sternenstaub bringt.

Rampenlicht-Stunde am 10. Januar – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Das Event beginnt zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr. Es ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? In der Event-Zeit werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Flauschling treffen. Wer noch mehr Spawns des Pokémon erzielen möchte, der kann zusätzlich Rauch zünden.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Sternenstaub.

Das ist die zweite Rampenlicht-Stunde im Jahr 2023. Im Januar starten noch drei weitere Events dieser Art mit diesen Inhalten:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Flauschling fangen? Ja, die schillernde Version von Flauschling ist bereits in Pokémon GO aktiv. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr bei der Rampenlicht-Stunde eins fangen. Allerdings sind die Chancen darauf beim Event nicht erhöht.

Flauschling und seine Weiterentwicklung Sabbaione im Shiny-Vergleich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Das Event lohnt sich heute überwiegend, wenn ihr den Sternenstaub-Bonus ausnutzen wollt und damit eure Ressourcen füllt. Flauschling ist als Angreifer nicht sonderlich stark. Seine Entwicklung Sabbaione hingegen kann in der Superliga und Hyperliga beim PvP immerhin das obere Mittelfeld erreichen.

Allein für den Sternenstaub-Bonus werden heute wieder viele Trainer an der Rampenlicht-Stunde teilnehmen.