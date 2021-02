In Pokémon GO startet bald die Kanto Tour 2021. Für das Event kann man Tickets kaufen und anschließen die rote oder grüne Edition wählen. Welche Shinys spawnen wo?

Was ist das für ein Event? Am Samstag, dem 20. Februar 2021, läuft die Pokémon GO Tour: Kanto. Alle 150 Pokémon, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurden, können dort als Shiny auftauchen. Dazu gibt es die Chance auf ein schillerndes Mew.

Für Spieler stellt sich die Frage: Mache ich da gratis mit oder kaufe ich mir dazu das Ticket? Wenn ihr euch noch unschlüssig seid, helfen wir euch, das zu klären. Pokémon GO will 12 € für das Kanto-Tour-Ticket – Für wen lohnt sich das?

Wenn ihr diese Frage für euch klären konntet und euch dazu entschieden habt, ein Ticket zu kaufen, bleibt jetzt noch die Wahl der Edition. Rot oder grün?

Welche Edition der Kanto-Tour nehmen?

Wie läuft das mit dem Ticket? Nach dem Kauf und zum Start des Events werdet ihr im Spiel aufgefordert, euch für eine der Editionen, rot oder grün, zu entscheiden. Danach könnt ihr dann am Event teilnehmen.

Die Editionen unterscheiden dadurch, welche Spawns ihr in der Wildnis durch Rauch-Items trefft.

Je nach Edition steigen eure Shiny-Chancen bei bestimmten Pokémon.

Wie wählt man eine Edition aus? Um eine Edition wählen zu können, benötigt ihr das Ticket für 12 €. Habt ihr das gekauft, geht es so weiter:

Startet Pokémon GO

Öffnet das Inventar mit euren Items

Tippt dort auf euer Ticket zur Pokémon GO Tour: Kanto

Wählt jetzt rot oder grün – je nach eurem Belieben

Habt ihr eine Farbe gewählt, müsst ihr diese noch mit einem Tipp auf „Ja“ bestätigen

Habt ihr die Edition bestätigt, gibt es kein zurück mehr. Die Wahl ist endgültig.

Kanto-Tour rote Edition: Spawns und Shinys

Diese Pokémon spawnen: Wenn ihr euch für die rote Edition entschieden habt, dann spawnen folgende Pokémon, wenn ihr Rauch zündet:

Rettan,

Myrapla,

Menki,

Fukano,

Sichlor,

Elektek

Das sind die Shinys: Mit der roten Edition steigen die Chancen auf bestimmte Shinys im Spiel. Wie hoch die Chancen sind, ist unklar.

Bisasam, Glumanda, Schiggy, Taubsi, Rettan, Pikachu, Nidoran♀, Myrapla, Digda, Menki, Fukano, Ponita, Muschas, Traumato, Krabby, Kicklee, Schlurp, Sichlor, Elektek, Evoli, Kabuto und Dratini.

Kanto-Tour grüne Edition: Spawns und Shinys

Diese Pokémon spawnen: Wenn ihr euch für die grüne Edition entschieden habt, dann spawnen folgende Pokémon, wenn ihr Rauch zündet:

Sandan,

Vulpix,

Mauzi,

Knofensa,

Magmar,

Pinsir

Das sind die Shinys: Mit der grünen Edition steigen die Chancen auf bestimmte Shinys im Spiel. Wie hoch die Chancen sind, ist unklar.

Bisasam, Glumanda, Schiggy, Taubsi, Pikachu, Sandan, Nidoran♂, Vulpix, Mauzi, Enton, Knofensa, Kleinstein, Owei, Nockchan, Smogon, Tangela, Seeper, Magmar, Pinsir, Evoli, Amonitas und Dratini.

Zusammengefasst

In der folgenden Grafik seht ihr nochmal alle Spawns und Shinys auf einen Blick und könnt direkt nebeneinander vergleichen, welche Edition sich für euch lohnt.

Fragt eure Freunde: Wenn ihr mit weiteren Trainern befreundet seid und diese auch an der Kanto-Tour teilnehmen, kann es von Vorteil sein, sich mit ihnen abzusprechen. Wenn einer die rote Edition wählt und der andere die grüne, könnt ihr die Shinys und Spawns untereinander tauschen.

Darauf solltet ihr achten: Das Event dreht sich vor allem um die Shinys. Ihr findet weder in der roten, noch in der grünen Version ein Pokémon, das von seinen Werten einfach so unglaublich stark ist, dass sich ein Kauf allein deshalb lohnt.

Schaut also vor allem danach, welche Shinys euch noch fehlen und welche ihr sammeln wollt. Oder sprecht euch in eurer Gruppe ab und macht schon vorher aus, dass ihr welche tauschen wollt.

Setzt ihr auf technische Hilfe bei der Kanto-Tour? Ob sich ein Pokéball Plus oder das GO Plus im Jahr 2021 noch lohnen, erfahrt ihr hier.