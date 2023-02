Pokémon GO kündigte vor mehr als 5 Jahren ein neues Feature an – Jetzt ist es endlich da

In Pokémon GO könnt ihr jetzt endlich von einem neuen praktischen Feature profitieren, dass bereits 2017 angekündigt wurde. MeinMMO zeigt euch, was das für eine neue Funktion ist und wie die Trainer diese finden.

Um welche Funktion geht es? Wer in Pokémon GO gern an Raids teilnimmt oder gegen andere Trainer und Team GO Rocket kämpft, hat bereits seit 2017 die Möglichkeit entsprechende Kampfteams zu erstellen. Dabei könnt ihr vor einem Kampf Gruppen von maximal 6 Monstern festlegen, die ihr dann in der Raid-Lobby oder vor einem Battle ganz leicht auswählen könnt.

Doch diese Funktion war in den vergangenen Jahren noch nicht ganz vollständig und sorgte dadurch immer wieder für Frust bei den Spielern. Dieses Problem ist Niantic nun endlich angegangen und hat eine neue Funktion hinzugefügt. Wir zeigen euch nachfolgend, was jetzt bei den Kampfteams anders ist.

Niantic macht die Kampfteam-Funktion besser

Was hatte Niantic 2017 geplant? In der Ankündigung zum Kampfteam-Feature vom 07. Dezember 2017, erklärte Pokémon GO in seinem Blogpost allerdings nicht nur die Einführung der Funktion an sich, sondern versprach auch, dass diese Teams bald geräteübergreifend gespeichert werden sollen. Dadurch soll das Spielen bei einem Handy-Wechsel erleichtert werden. So schrieben die Entwickler:

Wir freuen uns sehr, euch zudem die erste Version der Kampf-Teams präsentieren zu können. Kampf-Teams sind vorgefertigte Teams aus bis zu sechs Pokémon, die ihr nach Herzenslust zusammenstellen und benennen könnt. Verschiedene Teams für regelmäßige Raid-Kämpfe, Teams, die bestimmte Wetterbedingungen ausnutzen und so weiter: mit diesem Feature wählt ihr schnell und leicht die Pokémon, mit denen ihr antreten möchtet. Während dieser Beta-Phase werden eure Kampf-Teams auf eurem Gerät gespeichert. Wenn ihr also euer Gerät austauscht oder auf mehreren Geräten Pokémon GO spielt, müsst ihr eure Kampf-Teams erneut zusammenstellen. Sobald die Vollversion des Features im Spiel ist, werden eure Kampf-Teams von dem Gerät übernommen, mit dem ihr euch einloggt. Pokémon GO (via pokemongolive.com)

Was wurde davon umgesetzt? Spieler von Pokémon GO konnten nun zwar ihre gewünschten Teams vor einem Kampf erstellen, allerdings hatte das Feature bislang offenbar noch keine Vollversion im Spiel. Von einer geräteübergreifenden Speicherung war nämlich bislang nichts zu sehen.

So verloren Trainer, die sich mit ihrem Account auf einem neuen Handy anmelden mussten oder die App wegen eines Bugs zurücksetzten, automatisch ihre erstellten Kampfteams. Das war für viele sehr ärgerlich, denn sie mussten die Teams nun erneut erstellen. Doch nun soll sich das endlich ändern.

Was ist jetzt neu? Wie Niantic in der Nacht zum 09. Februar 2023 über ihren Twitter-Account mitgeteilt hat, ist diese nützliche Funktion nun endlich aktiv und Trainer sollen ihre erstellten Kampfteams bei einem Gerätewechsel nicht mehr verlieren. Die Daten werden zukünftig also synchronisiert.

Niantic erklärt dazu (via twitter.com):

Trainer, wir freuen uns, ankündigen zu können, dass ihr eure Kampfteams jetzt geräteübergreifend speichern und benennen könnt. Das bedeutet, dass ihr eure Kampfteams nicht mehr neu erstellen müsst, wenn ihr ein neues Handy bekommt! Wir hoffen, dass dies euer Erlebnis noch angenehmer macht.

Vor allem in Raids solltet ihr im Kampf auf die besten Angreifer in Pokémon GO setzen, um den Raidboss schnell zu besiegen. Eine Auswahl der stärksten Monster haben wir euch im nachfolgenden Video zusammengefasst:

Trainer freuen sich über die Änderung

In den sozialen Netzwerken zeigen sich die Trainer vor allem eins: überrascht, dass eine Synchronisations-Funktion nach so langer Zeit für die Kampfteams überhaupt noch realisiert wurde. Gleichzeitig sind sie aber auch glücklich darüber, dass sie jetzt ihre Teams nicht ständig neu erstellen müssen, nur weil sie ihr Handy gewechselt haben oder ihren Cache zurücksetzen mussten.

So kann man in den Kommentaren auf reddit folgendes lesen:

Phil_Bond: “Heiliger Bimbam. Haben sie ihre Absicht, dies zu tun, nicht schon vor einigen Jahren angekündigt? Die geräteseitige Speicherung von Kampfteams war nie ihre Absicht und war vom ersten Tag an eine fehlerhafte Implementierung des Funktionsdesigns, im Jahr 2017? Habe ich das richtig in Erinnerung?”

YoureGrammerIsWorsts: “Von allen ‘Quality of Live’-Verbesserungen, die man machen kann, ist dies wohl die beste.”

DoggoBirbo: “Ich kann es kaum erwarten, keine Fotos von meinen Gruppen mehr sichern zu müssen, bevor ich das Spiel lösche, um den Cache zurückzusetzen…”

JonMor45: “ENDLICH! Das war so nervig! Selbst wenn man sich abmeldete, musste man seine Teams neu erstellen, wenn man sich wieder anmeldete.”

So könnt ihr eure Kampfteams festlegen

Wer die Kampfteams nun selbst ausprobieren möchte und sich welche erstellen will, kann das ganz einfach im Spiel machen. Geht dazu folgendermaßen vor:

Öffnet euer Menü und wählt “Kämpfe” aus. Wechselt im Kampfmenü nun auf den rechten, oberen Tab “Teams”. Hier findet ihr eine Übersicht, bei der ihr aus den Kategorien “Superliga”, “Hyperliga”, “Meisterliga” sowie “Arenen & Raids” wählen könnt. Sucht dabei die entsprechende aus, für die ihr ein Team erstellen wollt. Habt ihr eine Kategorie ausgewählt, könnt ihr eurer Gruppe einen beliebigen Namen geben, z.B. “Feuer-Angreifer”. Je nachdem, welche Kategorie ihr ausgewählt habt, könnt ihr nun eure gewünschten Monster aus eurer Sammlung auswählen. Bei den ersten drei Kategorien habt ihr maximal für 3 Pokémon Platz, da ihr auf diese in PVP- und Rocket-Kämpfen zurückgreifen könnt. Für Arenakämpfe und Raids könnt ihr bis zu 6 Monster auswählen. Und schon habt ihr euer gewünschtes Team erstellt. Beim nächsten Kampf, könnt ihr diese Gruppe nun auswählen. Wischt dabei in der Team-Auswahl einfach zur Seite, bis ihr euere gewünschte Gruppe gefunden habt.

So legt ihr eure eigenen Teams an

Wie findet ihr es, dass Niantic nach so langer Zeit die Kampfteam-Funktion erweitert hat? Habt ihr euch in der Vergangenheit auch immer wieder geärgert, weil ihr sie neu erstellen musstet? Oder benutzt ihr diese Funktion gar nicht und wählt erst kurz vor dem Kampf eure gewünschten Monster aus? Erzählt es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

