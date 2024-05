Für Fans von Baldur’s Gate: Starkes Rollenspiel erhält neuen DLC mit der bisher längsten Kampagne und über 170.000 Wörtern

Wer also schon genug Stunden in Baldur’s Gate 3 reingesteckt hat, für den könnte dieses RPG perfekt sein. Ihr seid auf der Suche nach weiteren Spielen, die wie Baldur’s Gate 3 sind? Wir haben euch eine Liste zusammengestellt: 8 Spiele wie Baldur’s Gate 3 auf PC, PS5, Xbox – Das könnt ihr zocken, wenn ihr mit dem RPG fertig seid

Was ist noch neu? Neben der neuen Kampagne und dem Rogue-like-Herausforderungsmodus wurden zudem 20 neue Bosskämpfe hinzugefügt, 20 neue freischaltbare Artefakte und Accessoires und 75 neue Battlemaps mit neuen Zielen. Der DLC Omenpfade bietet eine Wall of Fame mit zwölf Titeln, die ihr durch das Bestehen bestimmter Challenges bekommen könnt.

Was beinhaltet der neue DLC? Der neue DLC Omenpfade ist am 16. Mai erschienen. Mit dem DLC sind eine Menge neuer Inhalte hinzugefügt worden. Mit dabei ist eine taktischer Rogue-like-Herausforderungsmodus. Jeder Run wirkt sich auf den darauffolgenden aus. Und für diejenigen, die Storys lieben, gibt es eine neue Kampagne. Diese neue Kampagne heißt Ein Spaziergang im Unlicht mit etwa 170.000 Wörtern.

