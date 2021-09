Die neue Spezialforschung “Finde deine Stimme” mit Meloetta in Pokémon GO ist aktiv. Alle Aufgaben und Belohnungen findet ihr in der Übersicht. Was erhalten Spieler, die Meloetta schon haben?

Was ist das für eine Forschung? Eine neue Spezialforschung mit Meloetta startete am 21. September zum Start der Fashion Week 2021. In der Forschung “Finde deine Stimme” können einige Trainer zum ersten Mal Meloetta fangen. Spieler, die schon ein Exemplar in der Sammlung haben, erhalten stattdessen Bonbons.

Wir zeigen euch alle Quests und Belohnungen in der Übersicht.

Alle Schritte von der Spezialforschung “Finde deine Stimme” in Pokémon GO

Finde deine Stimme (1/6)

Mache einen Schnappschuss deines Kumpels Belohnung: 1.000 Erfahrungspunkte

Fange 30 Pokémon von Typ normal Belohnung: Begegnung mit Charmian

Entwickle 15 Pokémon Belohnung: 30 Pokébälle

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben, erhaltet ihr dafür zusätzlich eine Begegnung mit Evoli, 1.000 Erfahrungspunkte und 1.000 Sternenstaub.

Finde deine Stimme (2/6)

Nutze 30 Beeren zum Fangen von Pokémon Belohnung: 20 Sananabeeren

Verdiene 5 Herzen durch Spazieren mit deinem Kumpel Belohnung: 1 Knursp

Gib deinem Kumpel 3 Snacks Belohnung: Begegnung mit Chaneira

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben, erhaltet ihr dafür zusätzlich eine Begegnung mit Schneckmag, 1.000 Erfahrungspunkte und 1.000 Sternenstaub

Finde deine Stimme (3/6)

Gewinne 3 Arenakämpfe Belohnung: Eine Begegnung mit Panpyro

Kämpfe in 3 Raids Belohnung: 3 Top-Tränke

Besiege 3 Rocket-Rüpel Belohnung: 2 Premium-Raid-Pässe

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben, erhaltet ihr dafür zusätzlich eine Begegnung mit Hariyama, 1.000 Erfahrungspunkte und 1.000 Sternenstaub.

Finde deine Stimme (4/6)

Verdiene 20.000 Sternenstaub Belohnung: Begegnung mit Palimpalim

Fange 30 verschiedene Arten von Pokémon Belohnung: Begegnung mit Krakeelo

Drehe 3 PokéStops Belohnung: Begegnung mit Zirpeise

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben, erhaltet ihr dafür zusätzlich eine Begegnung mit Meloetta, 2.000 Erfahrungspunkte und 2.000 Sternenstaub. Wer bereits ein Meloetta bei der Forschung vom GO Fest 2021 fangen konnte, der erhält stattdessen 20 Meloetta-Bonbons.

Finde deine Stimme (5/6)

Mache einen Schnappschuss von Meloetta Belohnung: 20 Meloetta-Bonbons

Schließe eine neue Freundschaft (Tipps zum Freunde finden in Pokémon GO) Belohnung: 1 Glücks-Ei

Schicke 3 Geschenke an Freunde Belohnung: 3 Beleber

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben, erhaltet ihr dafür zusätzlich 5 Meloetta-Sticker, 2.500 Erfahrungspunkte und 2.500 Sternenstaub.

Finde deine Stimme (6/6)

Bereits erledigt Belohnung: 3.000 Erfahrungspunkte

Bereits erledigt Belohnung: 3.000 Erfahrungspunkte

Bereits erledigt Belohnung: 3.000 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Holt ihr alle drei Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich ein Lock-Modul, 20 Meloetta-Bonbons und 3 Sonderbonbons

Wie gefällt euch die neue Forschung mit Meloetta? Findet ihr, dass das mal wieder gute Aufgaben sind oder sind die euch noch zu leicht? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community zum Thema aus.