Pokémon GO: Dataminer finden 7 neue Quests und 3 kostümierte Monster für neues Event

In Pokémon GO wurden von Dataminern neue Texte und Grafiken gefunden, die Informationen zu 3 kostümierten Monstern und 7 neuen Quests beinhalten. Wir von MeinMMO haben uns die Funde angesehen und zeigen sie euch.

Was sind das für Informationen? In Pokémon GO schauen die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, regelmäßig nach neuen Daten im Spiel-Code. Diese Funde stellen sie dann anderen Trainern öffentlich zur Verfügung. Nun haben die PokeMiners im Spiel neue Texte mit Questaufgaben und 3 kostümierte Pokémon gefunden (via pokeminers.com).

In der Vergangenheit konnten sie durch ihre Funde bereits häufig schon neue Monster oder Funktionen vor dem eigentlichen Release herausfinden. Allerdings handelt es sich bei den Daten nicht um offizielle Informationen, weshalb Niantic diese jederzeit ändern kann. Deshalb solltet ihr die Funde immer mit ein bisschen gesunder Skepsis betrachten.

Das sind die 3 kostümierten Pokémon

In wenigen Tagen beginnt die Fashion Week in Pokémon GO. Hierzu hatte Niantic bereits angekündigt, dass es neue kostümierte Pokémon geben soll. Nun haben die PokeMiners im Spiel-Code auch die dazugehörigen Bilder gefunden. Wie ihr im nachfolgenden reddit-Beitrag sehen könnt, handelt es sich dabei um Sniebel mit einer Sonnenbrille und Wollmütze, Smettbo mit einer grauen Schleife und Elezeba mit einem dunklen Kragen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Weitere Grafiken

Außer den drei kostümierten Pokémon, haben die Dataminer weitere neue Grafiken im Spiel gefunden. So könnt ihr im vorherigen reddit-Beitrag die Event-Bekleidung für euren Avatar sehen:

eine Coiffwaff-Perücke

ein Hoopa-Armreif

jeweils ein Outfit für männliche und weibliche Trainer, bestehend aus Sonnenbrille, mehrlagiger Jacke und einem wickelbaren Rock

Weitere Grafiken beziehen sich bereits auf das kommende Halloween. Zu sehen sind dabei:

eine gestreifte Halloween-Fliege

ein lilafarbener Hut

ein flacher lilafarbener Hut

eine Kürbis-Krone

Diese neuen Texte wurden gefunden

Die PokeMiners haben neben den Grafiken aber auch neue Texte im Spiel-Code entdeckt. Diese drehen sich ebenfalls zum Großteil um das bevorstehende Fashion-Week-Event. Wir haben die gefundenen Informationen nachfolgend für euch zusammengefasst (via pokeminers.com):

Texte zur Formwandel-Funktion

Zur Fashion Week soll laut Niantic auch eine neue Funktion namens Formwandel in Pokémon GO eingeführt werden. Nun wurden hierzu erste Texte gefunden. Diese beinhalten in erster Linie Warnhinweise und Fehlermeldungen. Allerdings gibt ein Text auch einen Hinweis, wie der Formwandel funktionieren könnte.

So steht darin: “Um die Form dieses Pokémon zu ändern, musst du es zu deinem Kumpel machen und gemeinsam ein Abenteuer bestehen.” Im Quellcode des Spiels sieht das so aus:

RESOURCE ID: form_change_confirmation

TEXT: Are you sure you want to change {0} from its {1} to its {2}?



RESOURCE ID: form_change_collapsed_quest_description

TEXT: To change this Pokémon’s form, set it as your buddy and adventure together

Neue Quests für Pokémon GO gefunden

Die PokeMiners haben außerdem 7 neue Quests in Pokémon GO gefunden, die voraussichtlich ebenfalls mit dem Fashion-Event zu tun haben. So sollen hierbei in 4 Aufgaben wieder Schnappschüsse von bestimmten wilden Monstern gemacht werden – wie von Kirlia oder Coiffwaff. Die Pokémon variieren dabei je nach Aufgabe.

Eine weitere Quest ist das Kämpfen gegen einen Mode-Herausforderer. Bei zwei Aufgaben dreht es sich um das Ändern der Form bei einer bestimmten Anzahl Pokémon. Im Spiel sieht der Text so aus:

RESOURCE ID: quest_change_form_singular

TEXT: Change the form of a Pokémon



RESOURCE ID: quest_snapshot_wild_blitzle_shinx_furfrou

TEXT: Take a snapshot of Shinx, Blitzle, or Furfrou in the wild



RESOURCE ID: battle_fashion_npcs_plural

TEXT: Battle {0} Fashion Challengers

Texte der Mode-Herausforderer

Zur Fashion Week könnt ihr an den PokéStops auf sogenannte Mode-Herausforderer treffen. Dabei handelt es sich um andere Trainer, die euch zu einem Kampf herausfordern, ähnlich wie es bei Team-GO-Rocket der Fall ist. Die Texte, die euch bei diesen Begegnungen angezeigt werden, wurden durch die Dataminer ebenfalls im Spiel gefunden.

Neben Standard-Texten, wie “Hm? Du willst gegen mich kämpfen?”, soll es auch eventbezogene Texte geben, wie “Pokémon sind wie modische Kleidung – sie bringen Schwung in dein Leben!” oder “Aber… Aber meine Pokémon sind so stylish!”. Außerdem wurden weitere Platzhalter für derartige Texte entdeckt (via pokeminers.com).

RESOURCE ID: event_fashion_week_sept21_npc00_crafted_pre_battle

TEXT: Hm? You want to battle me?



RESOURCE ID: event_fashion_week_sept21_npc06_crafted_pre_battle

TEXT: Pokémon are like fashionable clothes—they bring a spark to your life!



RESOURCE ID: event_fashion_week_sept21_npc06_defeat_quote

TEXT: But… But my Pokémon are so stylish!



RESOURCE ID: event_npc10_victory__male_speaker

TEXT: <taunt>… … …

Texte zur Spezialforschung “Missverstandener Schabernack”

Derzeit läuft die Jahreszeit des Schabernacks, bei der sich alles um das mysteriöse Pokémon Hoopa dreht. Dazu gibt es eine eigene Spezialforschung namens “Missverstandener Schabernack”. Diese Herausforderung ist sehr umfangreich und wird im Gegensatz zu anderen Spezialforschungen nur Stück für Stück freigeschaltet. Zum Fashion-Week-Event soll der nächste Teil erscheinen.

Die Dataminer haben auch hierzu erste Hinweise im Quellcode gefunden. Dabei handelt es sich um die Texte von Prof. Willow. Diese drehen sich einerseits um das neue Pokémon Coiffwaff. Außerdem wird in den Texten explizit auf Hoopa und seine entfesselte Form hingewiesen. Eine Begegnung findet wohl allerdings nicht statt.

Hoopa in der gebannten Form (links) und in der entfesselten Form (rechts)

So sagt Prof. Willow: “Gute Arbeit, dieses Coiffwaff zu fangen, Trainer! Wusstest du, dass es auch andere Pokémon gibt, die dafür bekannt sind, ihr Aussehen zu verändern? Dazu gehört auch eines, mit dem wir uns in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt haben: Hoopa.”.

Ein weiterer Text, der auf ein entfesseltes Hoopa hinweist, ist dieser: “Hoopa ist dafür bekannt, dass es zwei Formen hat. Bisher haben wir beide es als gebanntes Hoopa gesehen, aber ich habe gehört, dass seine Macht astronomisch zunimmt, wenn es zu einem entfesselten Hoopa wird.” So sehen die Texte im Spiel-Code aus (via pokeminers.com):

RESOURCE ID: quest_special_dialogue_season4_7_0

TEXT: Great job catching that Furfrou, Trainer! Did you know there are also other Pokémon that’re known to change their appearance? That includes one we’ve spent a lot of time researching lately: Hoopa.



RESOURCE ID: quest_special_dialogue_season4_7_1

TEXT: Hoopa is known to have two forms. So far, you and I have seen it as Hoopa Confined, but I hear its power increases astronomically when it becomes Hoopa Unbound.

Neue Texte für die Safari-Zone

Die im letzten Jahr ausgefallene Safari-Zone in Liverpool, Philadelphia und St. Louis soll im Oktober und November nachgeholt werden. Aus diesem Grund wurden nun auch die Texte zu den jeweiligen Medaillen angepasst. So ist dort nun das aktuelle Datum hinterlegt, wie “Liverpool, 14. Oktober 2021”. Die Medaillen selbst sollen laut den PokeMiners bislang aber weiterhin 2020 als Cover tragen.

RESOURCE ID: badge_safarizone_2020_liverpool_day_00_earlyaccess

TEXT: Liverpool, October 14, 2021



RESOURCE ID: badge_safarizone_2020_philadelphia_day_00_general

TEXT: Philadelphia, October 28, 2021



RESOURCE ID: badge_safarizone_2020_stlouis_day_03_earlyaccess

TEXT: St. Louis, November 14, 2021

Weiterer Text

Zum Abschluss haben die PokeMiners noch einen komischen Buchstaben im Text wahrgenommen, der sich nach jedem Text-Update verändert. Bislang haben sie die Buchstaben A, H, ! und S gesammelt. Was es damit auf sich hat, können sie nicht sagen und scherzen in ihrer Erklärung über die Entwickler: “Haben sie ASH! falsch geschrieben?” (via pokeminers.com).

Wie findet ihr die neuen Quests und die kostümierten Pokémon? Welches gefällt euch am besten? Und wie findet ihr die anderen Texte, die durch die Dataminer gefunden wurden? Hofft ihr, dass es Hoopa bald in seiner entfesselten Form zu fangen gibt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Übrigens hat ein Trainer einen Trick gefunden, wie ihr Zamazenta bekommen könnt, obwohl es gerade nicht im Spiel zu fangen ist. Wir haben uns angesehen wie er das gemacht hat und zeigen es euch.