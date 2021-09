In Pokémon GO könnt ihr jetzt endlich sehen, wie stark eure Entwicklungen werden

In Pokémon GO gibt es jetzt ein neue Funktion, über die ihr endlich sehen könnt, wie stark eure Entwicklungen werden. Wir von MeinMMO haben uns dieses neue Feature angesehen und zeigen euch was dahinter steckt.

Um was für eine Funktion geht es? Niantic hatte bereits vor ein paar Tagen auf ihrem Blog angekündigt, dass es ein neues Vorschaufeature im Spiel geben soll (via pokemongolive.com). Dieses soll euch bereits vor dem Entwickeln zeigen, wie stark die Weiterentwicklung werden wird. Die Funktion ist seit dem 14. September endlich freigeschaltet und wir zeigen sie euch.

So seht ihr wie stark eure Entwicklung wird

Habt ihr in der Vergangenheit ein Pokémon entwickeln wollen, dann wusstet ihr nicht, wie stark es danach sein wird und ob ihr es in einer bestimmten PvP-Liga dann noch einsetzen könnt. Das hat Niantic mit einer neuen Funktion nun geändert.

Klickt ihr auf ein Monster, welches ihr entwickeln wollt, dann bekommt ihr nun zunächst eine Übersicht gezeigt. Wie ihr im nachfolgenden Bild sehen könnt, wird euch dort angezeigt, welches Monster ihr entwickeln wollt und wie stark die derzeitige WP dieses Pokémon ist.

neue Vorschaufunktion bei Entwicklungen

Rechts daneben seht ihr dann die entsprechende Weiterentwicklung und die zu erwartenden WP. Bevor ihr euch entscheidet, ob ihr die Entwicklung durchführen möchtet, werdet ihr außerdem darüber informiert, für welche PvP-Liga eure jeweilige Weiterentwicklung dann noch geeignet ist.

Die Liga erkennt ihr unter dem Hinweis “Dieses Pokémon überschreitet das WP-Limit für manche Kampfligen”. Dort sind die einzelnen Ligen aufgelistet und am rechten Rand mit einem Häkchen versehen, wenn das Monster auch danach in dieser Liga antreten darf.

Entwicklung des besten Kumpels

Ein besonderer Fall in Bezug auf die WP stellt in Pokémon GO das Kumpel-Pokémon dar. Habt ihr mit diesem den “Beste Freunde-Status” erreicht – also alle Herzen gefüllt – dann bekommt ihr für dieses Monster einen speziellen Kumpel-Bonus. Wie ihr mit eurem Kumpel interagiert, haben wir euch hier zusammengefasst.

Habt ihr dieses Pokémon weiterhin aktiv als euren Kumpel hinterlegt, bekommt es somit einen WP-Boost, der euch bei Kämpfen zu Nutzen kommt. Dieser Boost wurde nun auch in der neuen Funktion berücksichtigt.

So zeigt der Beitrag des reddit-Users TehWildMan_ seinen besten Kumpel Chaneira, den er zum Entwickeln ausgewählt hat. Das wurde durch das neue Feature direkt erkannt, weshalb bereits in der Überschrift die Frage zu lesen ist, ob er seinen besten Kumpel entwickeln möchte.

Außerdem wird abgesehen von den normalen WP auch die mit dem aktivierten Kumpel-Bonus angezeigt. Diese ist unterhalb des jeweils anderen WP-Wertes zu sehen. So ist für euch direkt erkennbar, ob ihr euer Monster auch mit einem Kumpel-Boost in bestimmten Ligen nutzen könnt. Die reddit-User freuen sich in den Kommentaren, dass auch an diese Option bei der neuen Funktion gedacht wurde.

Wie funktioniert die Vorschau bei Evoli?

Eine weitere Besonderheit stellt das Pokémon Evoli dar. Dieses hat mehrere Weiterentwicklungen, die teilweise verschiedene Anforderungen zum Entwickeln benötigen. Möchtet ihr Evoli zu Aquana, Flamara oder Blitza entwickeln, dann benötigt ihr aber etwas Glück.

Diese drei Evoli-Entwicklungen passieren nach dem Zufallsprinzip. Das warf auch in der reddit-Community die Frage auf, ob man durch die neue Funktion bereits vor dem Entwickeln sieht, welches Monster es wohl wird (via reddit.com). Aber leider klappt das nicht.

Entwicklungsvorschau bei Evoli

Wie ihr im vorherigen Bild sehen könnt, bekommt ihr in der Übersicht nur eine ungefähre Angabe der neuen WP gezeigt. Das Bild der Weiterentwicklung wurde außerdem durch ein Fragezeichen ersetzt. Es bleibt also weiterhin eine Überraschung, welches Pokémon ihr als Weiterentwicklung aus Evoli erhaltet.

Wie findet ihr das neue Feature? Findet ihr es cool, dass ihr jetzt bereits vor dem Entwickeln sehen könnt, in welcher Kampfliga ihr eurer Monster danach noch einsetzen könnt? Und habt ihr die Funktion schon ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

