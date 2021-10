Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Driftlon und EP

In Pokémon GO startet heute, am 5. Oktober, die Rampenlichtstunde mit Driftlon. Als Bonus bekommt ihr außerdem mehr Erfahrungspunkte während des Events. Wir zeigen euch alle Details.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag startet in Pokémon GO eine Rampenlichtstunde. Das Event hält nur 60 Minuten an, stellt in der Zeit aber ein Pokémon in den Fokus des Spiels und bringt außerdem einen Bonus dazu.

Heute, am 5. Oktober, läuft die Rampenlichtstunde mit Driftlon. Das ist ein Pokémon aus der vierten Spielgeneration und gehört zu den Typen Geist und Flug. Begleitet wird das Event von einem EP-Bonus.

Rampenlichtstunde am 5.10. mit Driftlon – Boni und Zeiten

Wann geht es los? Wie immer startet die Rampenlichtstunde auch heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Das Event ist dann eine Stunde lang aktiv und endet gegen 19:00 Uhr wieder. Danach ändern sich die Spawns dann wieder zu denen, die außerhalb der Event-Stunde aktiv waren.

Welche Boni gibt es? Solange die Rampenlichtstunde aktiv ist, werdet ihr nahezu an jeder Ecke in der Wildnis Driftlon finden. Zündet ihr einen Rauch, dann spawnen daraus auch hauptsächlich Driftlon.

Begleitet wird das von einem EP-Bonus. Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr während des Events die doppelten Erfahrungspunkte. Das zählt für alle Pokémon und ist nicht auf Driftlon, als Event-Pokémon, beschränkt.

Welche Pokémon und Boni euch in den nächsten Rampenlichtstunden erwarten:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Oktober und ihre Boni

Gibt es Shiny Driftlon? Ja, die schillernde Version könnt ihr schon länger in Pokémon GO fangen.

Optisch unterscheidet es sich deutlich, da es in goldener Farbe statt in lila erscheint.

Shiny Driftlon und Drifzepeli im Vergleich bei Pokémon GO

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute?

Das müsst ihr wissen: Das Event lohnt sich vor allem für die Spieler, die einige Pokémon für die Entwicklung bereit haben und viele EP damit verdienen wollen. Driftlon stand schon im Januar 2021 bei einer Rampenlichtstunde im Fokus und ist als Pokémon selbst nicht wirklich spektakulär.

Die Rampenlichtstunde solltet ihr also hauptsächlich für den Bonus und die Chance auf Shinys nutzen.

In den nächsten Tagen und Wochen gibt es im Spiel noch einiges für euch zu erledigen. Raid-Stunden, das Geburtstags-Event, Halloween und vieles mehr.

Wir zeigen euch in der Übersicht alle Events im Oktober 2021 bei Pokémon GO und welche sich lohnen. Auf welches der kommenden Ereignisse freut ihr euch am meisten?